هدد الرئيس دونالد ترامب بمزيد من "الموت والنار والغضب" ضد إيران، مؤكدا أنه سيضربها بقوة أكبر بعشرين مرة إذا استمرت في تهديد تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الممر التجاري الاستراتيجي.

ورغم إشارة ترامب إلى أن الحرب قد تقترب من نهايتها، فإنه أكد عدم اعترافه بالمرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، مشددا على أنه لن يتسامح مع أي محاولات لخنق إمدادات الطاقة العالمية.

وفي تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، أعرب ترامب عن عدم رضاه عن اختيار المرشد الجديد، قائلا: "لا أعتقد أنه يستطيع أن يعيش بسلام".

رد لاريجاني على تهديدات ترامب ضد إيران

من جانبه، رد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، على منشورات ترامب على منصة "إكس"، واصفا إياها بأنها تهديدات جوفاء لا تخشاها طهران.

وكتب لاريجاني في منشور: "لذا احذروا لئلا تكونوا أنتم من يزول"، محذرا الرئيس الأمريكي من عواقب الاستمرار في نهجه.

الشعب الإيراني العاشورائي لا يخشى تهديداتكم الجوفاء؛

فقد عجز الأكبر منكم عن محوه…

فاحذروا أن تكونوا أنتم من يزول. pic.twitter.com/dmxd4kKTmi — Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) March 10, 2026

وفي وقت سابق، صرح لاريجاني بأن ترامب يجب أن يدفع ثمن الضربات العسكرية، في تهديد قلل ترامب من شأنه في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، مؤكدا أنه لا يكترث على الإطلاق بهذه التصريحات الصادرة من الجانب الإيراني.

تصعيد عسكري وموقف ترامب ضد إيران والنفط

تأتي هذه الحرب الكلامية بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني أنه هو من سيحدد نهاية الحرب، متعهدا بمنع تصدير لتر واحد من النفط من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.

وردا على ذلك، كرر ترامب رغبته في التدخل شخصيا في اختيار المرشد الإيراني القادم، مشيرا إلى أن أي شخص لن يستمر طويلا في موقعه دون موافقة الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الرئيس الأمريكي أبدى انفتاحا على فكرة استهداف مجتبى خامنئي بشكل مباشر إذا لم تلبَّ المطالب الأمريكية.

بدوره، نصح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث المرشد الإيراني الجديد بضرورة الاستماع لكلمات ترامب والتصريح علانية بالتخلي عن السعي وراء الأسلحة النووية.

تكثيف العمليات العسكرية المرافقة لتهديدات ترامب ضد إيران

أكد هيجسيث، أن اليوم الثلاثاء سيشهد مرة أخرى كثافة أكبر في شن الضربات العسكرية داخل الأراضي الإيرانية، لتعزيز الضغط الميداني تزامنا مع الضغوط السياسية.

وفيما يتعلق بصحة مجتبى خامنئي، رفض هيجسيث التعليق على التقارير التي تزعم إصابة المرشد الجديد في وقت سابق.

ويراقب البيت الأبيض والبنتاجون تداعيات هذا التصعيد الكبير، حيث يسعى ترامب لفرض واقع جديد يمنع طهران من استخدام ورقة النفط أو البرنامج النووي للمناورة، مع استمرار العمليات الجوية المكثفة التي تستهدف تقويض القدرات العسكرية واللوجستية للنظام الإيراني في مختلف أنحاء البلاد.