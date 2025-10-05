أرخص سيارة جديدة تقدمها أودي في مصر

مع اقتراب زيادة البنزين.. هذه أرخص سيارة كهربائية في مصر

تعرف على السيارة الوحيدة التي لم تخفض نيسان أسعارها في مصر

للمقبلين على الشراء.. 5 سيارات "كروس أوفر" جديدة أقل من مليون جنيه

تقدم الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل المحلي الحصري لعلامة أودي التجارية في مصر، السيارة Q2 كروس أوفر موديل 2026 كأرخص سيارة جديدة للعلامة الألمانية بمص خلال شهر أكتوبر الجاري.

تتوفر أودي Q2 الجديدة وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية بفئة واحدة من التجهيزات هي S-line بسعر رسمي 2.200.000 جنيه.

نستعرض في التقرير التالي المواصفات التفصيلية لأودي Q2 الجديدة فى مصر:

أداء المحرك

تقدم السيارة محلياً بمحرك تربو 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 150 حصان، عزم أقصى 250 نيوتن متر بين 1500 و3500 لفة بالدقيقة. يرتبط محرك Q2 بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 نقلات، وتنطلق من الثبات لـ 100 كم/س خلال 8.8 ثانية.

وسائل الأمان

وسائل الأمان في Q2 تتمثل في، نظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP، نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، رصد قياس الهواء بالإطارات TPMS، نظام المساعدة على الهبوط من المرتفعات، 6 وسادات هوائية أمامية وجانبية، مساند رأس أمامية تحمى الركاب من التواء العنق في حال وقوع اصطدامات خلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، وحساسات للضوء والأمطار.

التجهيزات والكماليات

تأتى مقصوره Q2 مزودة Fشاشة ترفيهية تعمل باللمس قياس 8 بوصة بالفئة الأعلى تدعم خاصية ربط الهواتف الذكية عبر تطبيقات ابل كار بلاي وأندوريد أوتو، نظام التحكم بالأوامر الصوتية، سقف بانورامي، كما زودت المقصورة بتكييف هواء أوتوماتيكي مختلف المناطق، مثبت للسرعة.