كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر عدد من المستخدمين من انتشار لافتات إعلانية في عدة شوارع بمحافظة الإسكندرية تحمل عبارة "الفن مش رسالة"، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين المواطنين.

وبالفحص، تبين أن اللافتات المشار إليها تأتي ضمن حملة دعائية لأحد المراكز الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان، والكائن بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على الحملة، وتبين أنهما صاحب المركز الطبي وصاحب شركة دعاية وإعلان تولت تنفيذ الحملة.

وبمواجهتهما، أقرا بأنهما أعدّا حملة دعائية تعتمد على أسلوب "الدعاية التشويقية"، حيث جرى نشر عبارة "الفن مش رسالة" تمهيدًا لاستبدالها لاحقًا بعبارة "الفن مش رسالة.. الفن عيادة"، في إشارة إلى خدمات المركز الطبي في مجال تجميل الأسنان.

وأكد المتهمان أنهما لم يدركا أن تلك العبارة قد تثير ردود فعل سلبية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة اللافتات من الشوارع.