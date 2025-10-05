بعد إعلان عدد من شركات السيارات تقديمه بمصر.. ما هو إنترنت الأشياء؟

كتب- محمود أمين:

أعلنت مجموعة من الشركات ووكلاء علامات السيارات في السوق المصري عن إدخال تقنيات جديدة تعتمد على مفهوم إنترنت الأشياء، وذلك بالتعاون مع مجلس الوزراء ممثلًا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

إنترنت الأشياء هو شبكة مترابطة تضم أجهزة مختلفة يمكنها التواصل وتبادل البيانات مع بعضها البعض عبر الإنترنت دون تدخل مباشر من الإنسان. يشمل ذلك الأجهزة المنزلية، والهواتف الذكية، إضافة إلى السيارات. الفكرة الأساسية تقوم على ربط كل جهاز بآخر، بما يسمح له بإرسال واستقبال البيانات بشكل لحظي لتعزيز الكفاءة وتسهيل الاستخدام.

وكشفت جلوبال أوتو في بيان رسمي عن إطلاق خدمات BMW ConnectedDrive في سياراتها الفاخرة للمرة الأولى بمصر والتي تعتمد على مفهوم "إنترنت الأشياء" (IoT)، مقدمة بذلك لعملائها مستوى من الرفاهية والتقنيات المتطوّرة".

كما أعلنت جنرال موتورز مصر التي حصلت على ترخيص دائم لإنترنت الأشياء (IoT) لشركة أونستار (OnStar) في بيان رسمي: "أن هذه التكنولوجيا تساهم في التحول الرقمي ورؤيتها لمستقبل خالٍ من الحوادث والانبعاثات والازدحام".

وبعد إعلان الشركات عن تقديم هذه الخدمة لعملائها.. ما هو إنترنت الإشياء؟

يتيح تشغيل خاصية خدمات إنترنت الأشياء للسائقين الاستفادة من أنظمة الملاحة [hA1] ؟والتتبع ووسائل الاستغاثة في الطوارئ بشكل آمن ومنظم مع ضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم".

هذه التقنية تعد أيضًا أحد المحاور الأساسية في التطوير، فهي تتيح للسيارات التواصل مع السائق، ومع السيارات الأخرى، وكذلك مع البنية التحتية للطرق من خلال هذه المنظومة، يمكن للسيارة إرسال إشعارات عن حالتها الفنية، أو تلقي تحديثات برمجية مباشرة عبر الإنترنت، أو حتى المساعدة في تحديد أقصر الطرق عبر الاتصال بالأنظمة المرورية.

إدخال تقنيات إنترنت الأشياء في السيارات يسهم في تحسين مستوى الأمان عبر أنظمة التنبيه المبكر ومراقبة الحالة الفنية للسيارة بشكل مستمر.

كما يساعد على تقليل الأعطال المفاجئة من خلال التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، إلى جانب تقديم خدمات متطورة للسائق مثل متابعة استهلاك الوقود أو حالة البطارية في السيارات الكهربائية.

اقرأ أيضًا:

هونشي أوسادو الفاخرة في مصر رسميًا.. تبدأ من مليون 499 ألف جنيه

الأكثر شهرة بمصر.. هيونداي فيرنا مستعملة تبدأ من 200 ألف جنيه

أرخص سيارة تقدمها جديدة تقدمها فيات في مصر