كتب- محمود أمين :

مع تزايد انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصري، أصبحت بطارية السيارة العنصر الأهم في الحفاظ على الأداء العام للسيارة، تعد الجزء الأغلى والأكثر تأثيرًا في عمر السيارة. لذلك ينصح باتباع أسلوب شحن صحيح يمكن أن يطيل عمر البطارية ويحافظ على أدائها.

ينصح الخبراء بعدم ترك البطارية تصل إلى مستوى منخفض جدًا قبل الشحن، ويفضل البدء في الشحن عندما ينخفض مستوى الطاقة إلى نحو 20% بدلًا من الانتظار حتى تفرغ بالكامل. كما يُفضل عدم شحن البطارية حتى 100% بشكل يومي، بل الاكتفاء بنسبة تتراوح بين 80 و90% للحفاظ على كفاءتها على المدى الطويل.

كذلك، يجب تجنب الشحن السريع المتكرر إلا في حالات الضرورة، لأنه يؤدي إلى ارتفاع حرارة البطارية وتسريع تدهور خلاياها. أما في حال توقف السيارة لفترة طويلة، فيُنصح بتخزينها بنسبة شحن تتراوح بين 40 و60% مع فصلها عن الشاحن.

وأخيرًا، يجب الحرص على الشحن في أماكن جيدة التهوية وتجنب درجات الحرارة المرتفعة أثناء الشحن، لأن الحرارة الزائدة تُعد من أبرز العوامل التي تقلل من العمر الافتراضي للبطارية.