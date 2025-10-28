سوق المستعمل.. سيارة أوروبية حديثة بـ500 ألف جنيه

يبحث عدد من زبائن سوق السيارات المستعملة عن سيارة حديثة إلى حد ما بتصميم عصري وتكنولوجيا أوروبية.

وتعد سيارة بيجو 301 واحدة من السيارات التي قد تحقق حلمهم، بأسعار تبدأ من 500 ألف جنيه، يحدد السعر سنة الصنع والحالة الفنية وعدد الكيلومترات المقطوعة.

في هذا التقرير تسليط للضوء على أبرز مواصفات السيارة:

زودت بيجو 301 بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يولد المحرك قوة 115 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، ما يمنح السيارة تسارعًا من الثبات حتى 100 كم/س في 12.1 ثانية، كما تصل إلى سرعة قصوى 180 كم/س. أما بالنسبة لاستهلاك الوقود، فهي تستهلك 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تتميز بيجو 301 بتصميمها الحديث مع طول يبلغ 4445 مم، وعرضها 1501 مم، بينما يصل ارتفاعها عن الأرض إلى 1466 مم. توفر السيارة أيضًا مساحة تخزين تصل إلى 506 لتر، مزودة بعجلات رياضية قياس 16 بوصة.

بيجو 301 مجهزة بأنظمة أمان تشمل فرامل مانعة للانغلاق ABS ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

من حيث التجهيزات الداخلية، تقدم بيجو 301 شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، مع خاصية توصيل الهواتف الذكية عبر البلوتوث، ومخرج AUX وUSB. كما أنها مجهزة بمكيف هواء.

