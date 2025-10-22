التشغيل خلال عام.. المنصور تنشئ مصنع للسيارات الكهربائية في مصر

تستعد مجموعة المنصور للسيارات، وكلاء علامات شيفرولية الأمريكية وبيجو الفرنسية وأوبل الألمانية وإم جي وساوإيست الصينيتين، إلى بناء مصنع جديد لتجميع السيارات الكهربائية في مصر.

ومن المقرر أن تنتهي المجموعة من بناء المصنع خلال 12 شهرًا بالتعاون مع الشركات المنفذة، وذلك باستثمارات تصل إلى 135 مليون يورو (7 مليارات و440 مليون جنيه مصري)، بحسب سعر الصرف.

ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على تخصيص قطعة أرض بمساحة 126 ألف متر مربع، تابعة إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ناحية مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة بحق انتفاع لمدة 50 عامًا.

وصدر تخصيص الأرض لصالح المنصور لبناء مصنع السيارات الكهربائية بموجب القرار الجمهوري رقم 402 لسنة 2025.

وبحسب بيان، فإن ذلك يتماشى مع سياسة الدولة الداعمة لتوطين صناعة السيارات، وتشجيع الاستثمار الصناعي النوعي، بجذب مستثمرين ذوي خبرات فنية وتقنية متقدمة في مجال السيارات الكهربائية.

ويستهدف تأسيس هذا المصنع نقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر، ما يعزز قدرة الدولة على إنتاج السيارات الكهربائية محليًا وتصديرها للأسواق الإقليمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في مجال صناعة السيارات؛ فضلًا عن استقدام ماركات عالمية موثوق بها في هذا المجال.

