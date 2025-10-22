في أقل من شهر.. تراجع أسعار أكثر من 25 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه

أعلنت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة فولفو في مصر، عن تقديم خصومات كبيرة على جميع فئات السيارة EX30 الكهربائية المتوفرة بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتخطت قيم التخفيضات التي أعلن عنها الوكيل المحلي حاجز 430 ألف جنيه، فقد انخفض سعر الفئة الأولى من 2,030,000 جنيه إلى 1,699,000 جنيه، بينما تراجع سعر الفئة الثانية من 2,230,000 جنيه إلى 1,799,000 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فقد أصبح سعرها بعد التخفيض 1,950,000 جنيه بدلاً من 2,270,000 جنيه.

تتوفر فولفو EX30 التي تعد أصغر سيارات العلامة محليًا بفئتين رئيسيتين من حيث المحركات، الفئة الأولى بمحرك واحد بقوة 268 حصان ونظام دفع خلفي، والثانية بمحركين بقوة إجمالية 422 حصانًا ونظام دفع رباعي.

تتميز السيارة ببطارية سعة 64 كيلوواط ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى 442 كيلومترًا لفئة الدفع الخلفي، و426 كيلومترًا لفئة الدفع الرباعي.

من حيث الأداء، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية في النسخة المزودة بمحركين، بينما تصل النسخة ذات المحرك الواحد إلى نفس السرعة خلال 5.1 ثانية.

وبعد تراجع أسعار فولفو EX30 الكهربائية نرصد من خلال التقرير التالي أبرز منافسيها في السوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري.

زيكر X

تقدم زيكر X الجديدة بأسعار رسمية تبدأ من مليون 699 ألف جنيه للفئة Long Range التي تعمل بنظام دفع خلفي، والفئة Performance رباعية الدفع تباع بمليون 849 ألف جنيه.

سمارت #1

تقدم سمارت #1 في أكتوبر الجاري بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1.490.000 جنيه للفئة Pure+، والفئة Pro+ سعرها 1.840.000 جنيه .

أما الفئة Premium الثالثة سعرها 1.990.000 جنيه، والفئة Brabus الأعلى تجهيزًا 2.140.000 جنيه.

MG4

تتوفر MG4 الكهربائية 2026 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و200 ألف جنيه، والثانية سعرها الرسمي مليون و400 ألف.

تعتمد إم جي 4 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كهربائية متاحة بشكل رسمي في مصر، تعتمد على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

