سيارة جديدة من هاڤال تنضم إلى السوق المصري خلال أيام.. التفاصيل

تستعد مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، إلى تقديم السيارة H7، الذي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم، لأول مرة بالسوق المحلي خلال أيام قليلة.

تمتلك هافال H7 الصينية تصميمًا خارجيًا رياضيًا حيث تتميز بمقدمة هجومية تضم شبكة أمامية كبيرة من الكروم تتوسطها علامة هافال Haval، مع مصابيح أمامية LED متكاملة التصميم تمنح السيارة حضورًا قويًا على الطريق.

كما تتمتع السيارة بخطوط جانبية حادة، وجنوط رياضية قياس 19 بوصة، مع تصميم خلفي بمصابيح الممتدة عبر عرض السيارة وشعار العلامة.

في الداخل، تقدم هافال H7 مقصورة بتصميم حديث يعتمد على استخدام شاشات رقمية متطورة تشمل شاشة عدادات رقمية بالكامل وشاشة وسطية تعمل باللمس بقياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة آبل كار بلاي و أندرويد أوت، ونظام إضاءة داخلية محيطية متعددة الألوان، ومكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، ومقاعد أمامية كهربائية.

تعتمد هافال H7 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو متصل بنظام كهربائي (هايبرد) ما يشكل وحدة دفع هجينة، يخرج النظام قوة 243 حصان تقريبًا مع عزم دوران يصل إلى 530 نيوتن متر.

النسخة المتوفرة عالميًا من هافال H7 مزودة أحدث أنظمة الأمان النشطة والمتقدمة، من بينها نظام التحذير من التصادم الأمامي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام مراقبة النقطة العمياء، والتحذير عند مغادرة المسار.

يتوفر بالسيارة أيضًا كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، وحساسات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، بالإضافة إلى الوسائد الهوائية بشكل قياسي في جميع الفئات لحماية الركاب في مختلف ظروف القيادة.

