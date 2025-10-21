تراجع أسعار بيجو 408 موديل 2026 حتى 100 ألف جنيه.. التفاصيل

بيجو 3008 الجديدة تتفقد 100 ألف جنيه من سعرها في مصر

125 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بيجو 5008 الجديدة في مصر

أعلنت شركة مانسكو للتجارة، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "بيجو" Peugeot التجارية في مصر، عن أحدث قائمة لأسعار سيارات العلامة الفرنسية في السوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

وكشفت قائمة الأسعار الجديدة عن انخفاض سيارات 408 و3008 و5008 بقيم تراوحت بين 60.000 وحتى 125.000 جنيه، بينما حافظت بيجو 2008 على أسعارها دون زيادة أو نقصان.

تقدم بيجو 2008 كروس أوفر الخدمية موديل 2026 بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 1.500.000 جنيه للفئة Allure، و1.650.000 جنيه للفئة GT الأعلى تجهيزًا.

تقدم بيجو 2008 التي تعد السيارة الأرخص للعلامة الفرنسية في مصر بطول 4300 مم، وعرض 1.540 مم، وارتفاع 1550 مم، مع طول قاعدة العجلات 2605 مم، مساحة تخزين خلفية تصل إلى 434 لتراً، عجلات رياضية قياس 17 بوصة.

تأتي 2008 بمحرك 3 سلندر تربو 1200 سي سي بقوة 130 حصان، عزم أقصى 230 نيوتن. متر 1750 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، تتسارع من الثبات حتى 100 كم /س خلال 9.3 ثانية.

تشمل وسائل الأمان بـ2008 4 وسائد هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، مع أنظمة الفرامل المساعدة منها نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD.

كما يتوفر بالسيارة نظام التحكم في صعود المرتفعات HLA، والتحكم الإلكتروني في الثبات ESC، حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا خلفية بزاوية 180 درجة.

تمتلك بيجو 2008 شاشة ترفيهية قياس 7 بوصة تعمل باللمس مزودة بخاصية توصيل الهاتف الذكي عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto، فتحه سقف بانوراما، شاحن لاسلكي، تكييف هواء أوتوماتيكي.

اقرأ أيضًا:

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

أثارت تفاعلا.. سيارة هيونداي إلنترا MD وسط موكب الرئاسة في شرم الشيخ

أرخص سيارة في العالم.. هل تقدم في مصر؟

ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة

عودة "الوحش" الأمريكي إلى شرم الشيخ بعد 3 سنوات من الغياب