بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار أرخص سيارات سكودا في مصر

45 ألف جنيه تخفيض بأسعار السيارة التجارية الأكثر مبيعًا في مصر

بيجو 3008 الجديدة تتفقد 100 ألف جنيه من سعرها في مصر

125 ألف جنيه تراجعًا بأسعار بيجو 5008 الجديدة في مصر

قبل أيام، أعلنت شركة كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، الوكيل المحلي الحصري لعلامة سكودا التجارية في مصر، تخفيض أسعار السيارة أوكتافيا سيدان العائلية موديل 2026 خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة التشيكية، فقد تراوحت قيم التخفيضات التي طالت جميع فئات أوكتافيا التي تعد الأرخص بين سيارات العلامة بمصر، تراوحت ما بين 100.000 و150.000 ألف جنيه.

تأتي سكودا أوكتافيا الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات، وبعد التخفيض أصبح سعرها يبدأ من مليون و650 ألف جنيه للفئة Loft الأولى، ومليون و850 ألف جنيه للفئة Lounge الثانية، ومليونين و100 ألف جنيه للفئة Suite الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سكودا أوكتافيا 2026 على سواعد محرك 1.4 TSI بقوة 150 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مما يوفر أداءً اقتصاديًا مع استهلاك وقود لا يتجاوز 5.5 لتر لكل 100 كم.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 223 كم/ساعة، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.7ثوانٍ.

تأتي فئة Suite بمقصورة داخلية مكسوة بجلد الكونياك الفاخر. إلى جانب ذلك، تحتوي هذه الفئة على مقاعد أمامية كهربائية مزودة بذاكرة وخاصية التدليك.

تمتلك أوكتافيا الجديدة شاشة تعمل باللمس بحجم 10 بوصة، التي تدعم أحدث الأنظمة التكنولوجية مثل Apple CarPlay وتوفر تجربة مستخدم سلسة. كما تتوفر بنظام صوتي متطور يضم 8 مكبرات صوت و شاحن لاسلكي.

بينما تأتي الفئة الثانية والثالثة بمصابيح LED Matrix المتطورة، التي تضمن رؤية مثالية على الطريق بفضل التحكم التلقائي في نطاق الإضاءة.

وتتوفر السيارة بفئاتها المختلفة بأنظمة أمان متقدمة لضمان أعلى مستويات الحماية للسائق والركاب، منها نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (ESC) لضمان التحكم الأمثل في السيارة، وفرامل كهربائية (EPB) مع دعم التحكم في الانطلاق على المرتفعات.

كما يتوفر بالسيارة نظام مراقبة ضغط الإطارات، وكاميرا للرؤية الخلفية مع حساسات ركن أمامية وخلفية، ونظام تكييف Climatronic ثلاثي المناطق لضمان راحة الركاب في جميع المقاعد.

اقرأ أيضًا:

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟

هل نجحت بي إم دبليو X3 التي ستصنع في مصر باختبارات الحوادث الأوروبية؟

أثارت تفاعلا.. سيارة هيونداي إلنترا MD وسط موكب الرئاسة في شرم الشيخ

أرخص سيارة في العالم.. هل تقدم في مصر؟

ما أبرز أسباب نشوب حرائق بالسيارات الكهربائية؟ وهل هناك طرق لمنعها؟

بعد حادث الجلالة.. سيارات في مصر توقظ السائق من النوم أثناء القيادة