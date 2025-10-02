لسبب قاتل.. BMW تطالب سائقي الآلاف من سياراتها عدم تركها بأماكن مغلقة

ميونخ - (د ب أ):

طلبت شركة صناعة السيارات الألمانية "بي إم دبليو" BMW من سائقي مئات الآلاف من سياراتها في مختلف أنحاء العالم، بعدم وضع سياراتهم في أماكن مغلقة أو بالقرب من المباني بسبب اكتشاف خطر نشوب حريق في السيارة بشكل تلقائي.

وقالت الشركة إنها تستدعي مئات الآلاف من السيارات في مختلف أنحاء العالم لعلاج هذه المشكلة الموجودة في نظام بدء تشغيل المحرك بالسيارة والتي يمكن أن تؤدي إلى نشوب النار فيها حتى أثناء الوقوف بدون تشغيل.

تشمل خطة الاستدعاء حوالي 195 ألف سيارة في الولايات المتحدة، وحوالي 5ر136 الف سيارة في ألمانيا.

ورغم أن بي إم دبليو لم تقدم أرقاما دقيقة بشأن حجم عملية الاستدعاء على مستوى العالم، فالمتوقع أن يكون كبيرا، نظرا لأن الاستدعاء يشمل عددا كبيرا من الطرز التي تم إنتاجها خلال الفترة من سبتمبر 2015 حتى سبتمبر 2021، بما في ذلك السيارات المباعة في الدول الآسيوية والأوروبية.

وبحسب بي إم دبليو يمكن تسرب الماء إلى مناطق محددة من نظام بدء التشغيل في السيارة المعيبة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم تشغيل المحرك.

وفي بعض الحالات يمكن حدوث ماس كهربائي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة وحدة بدء التشغيل. وفي أسوأ السيناريوهات قد يؤدي ذلك إلى نشوب النار في السيارة، بحسب تحذير بي إم دبليو.

كما أشارت الشركة الألمانية إلى أن هذه المشكلة يمكن أن تحدث حتى والسيارة واقفة دون تشغيل. وكإجراء احترازي أوصت الشركة أصحاب السيارات التي تشملها خطة الاستدعاء بوضع سياراتهم في أماكن مفتوحة وبعيدا عن المباني حتى يتم إصلاح الخلل.

ولم تكشف الشركة عن تكلفة خطة الاستدعاء. لكن نظرا لأنه سيتم استبدال نظام بدء التشغيل، وفي بعض الحالات، سيتم تركيب بطارية أقوى في السيارة فالمتوقع أن تكون التكلفة كبيرة.