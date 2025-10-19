قبل انطلاقها.. أبرز سيارات أرك فوكس الصينية قبل طرحها بمصر رسميًا

بعد زيادة أسعار الوقود.. مقارنة بين أرخص سيارة كهربائية وبنزين في مصر

تستعد شركة ألكان أوتو، إحدى شركات مجموعة المصرية العالمية للسيارات، تدشين علامة أرك فوكس الكهربائية الصينية بالسوق المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

وسيشهد السوق المحلي الانطلاق الرسمي لطرازات أرك فوكس الكهربائية الصينية لأول مرة بمصر يوم الأربعاء، الموافق 29 أكتوبر من الشهر الجاري.

أرك فوكس هي علامة متخصصة في السيارات الكهربائية بالكامل تم تأسيسها تحت مظلةل مجموعة بايك في 2017 وتتواجد في الصين حاليًا.

في التقرير الآتي نسلط الضوء على أبرز طرازات أرك فوكس العالمية:

أرك فوكس ألفا S

تقدم أرك فوكس ألفا S السيدان متوسطة الحجم بـ 3 نسخ؛ الأولى تحمل محرك أمامي قوته 218 حصان وعزمه 360 نيوتن.متر مع بطارية 67.3 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 525 كم فيالشحنة الواحدة، الفئة الثانية تأتي بمحركين وقوة إجمالية 435 حصان ومدىسير حتى 603 كم.

بينما تأتي الأخيرة بمحركين قوتهم الإجمالية 643 كم وبطارية 93.6 توفر إمكانية قطع حتى 708 كم في الشحنة الواحدة، وتحصل هذهالسيارة على برمجيات هواوي.

أرك فوكس ألفا T

تقدم أرك فوكس ألفا T بفئة الكروس أوفر متوسط الحجم، وتأتي قياسيًا بالمحرك الأمامي الـ218 حصان الذي يولد عزم360 نيوتن.متر، تحصل هذه الفئة على بطارية 67.3 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 480 كم في الشحنة الواحدة.

بينما تأتي الفئة الأعلى بمحرك إضافي وقوة إجمالية 436 حصان مع عزم720 نيوتن.متر وبطارية 93.6 كيلوواط/الساعة لقطع حتى 653 كم في الشحنةالواحدة

أرك فوكس ألفا T5

تقدم أرك فوكس ألفا T5 بفئة الـ SUV بقوة 250 حصان وأقصى عزم 360 نيوتن متر، ومدى قيادة يصل إلى 660 كم.

