الركود يضرب سوق السيارات المستعملة.. و"رئيس التجار" يكشف السبب

يعيش سوق السيارات المصري منذ الربع الأول من عام 2025 الجاري، حالة من النشاط والحركة في ظل التخفيضات المستمرة بأسعار العشرات من الجديدة التي أعلن عنها الشركات ووكلاء العلامات التجارية.

ومع الانخفاضات الأخيرة بأسعار الغالبية العظمى من السيارات الجديدة والتي تجاوزت 400 ألف جنيه، يعيش سوق المستعمل في معزل عن تخفيضات الزيرو، ما يسبب في حالة من الشلل شبه التام.

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، إن هناك حالة من الركود وضعف بالمبيعات يعيشه سوق السيارات بشقية الزيرو والمستعمل في مصر خلال الفترة الحالية نتيجة سبب وحيد.

وأضاف أبو المجد في تصريح لـ"مصراوي"، أن حالة الشلل التي يعيشها سوق المستعمل وعزوف الكثير من المواطنين على الشراء خلال هذه الفترة، السبب فيه التخفيضات المستمرة بأسعار الغالبية العظمى من السيارات الزيرو.

وأوضح أن المستهلكين في مصر ينتظرون مزيدًا من التخفيضات، سواء كان ذلك على السيارات الجديدة أو المستعملة، ما جعل هناك ضعف وقصور بالمبيعات رغم دخول عدد كبير من العلامات التجارية والطرازات الجديدة التي تقدم لأول مرة بمصر.

ونفي أبو المجد، أن تكون حالة الركود التي يعاني منها سوق المستعمل بمصر سببها تمسك البائعين بأسعار مرتفعة، معلقًا "السبب الحقيقي وراء هذه الحالة هي أننا الدولة الوحيدة بالعالم وقت إعلان التخفيضات يتراجع المواطنين فيها عن الشراء".

وأنهى أبو المجد، أن الوقت الحالي فرصة جيدة للغاية للشراء أمام المقبلين على الشراء، خاصة أن أسعار السيارات الزيرو تباع اليوم بتخفيضات كبيرة لم نراها منذ فترة بعيدة.

اقرأ أيضًا:

في أكتوبر.. أرخص 5 سيارات هاتشباك في مصر

قائمة بأسعار سيارات ميتسوبيشي اليابانية في مصر.. تبدأ من 740 ألف

أسعار ومواصفات MG5 الجديدة بعد التخفيضات الأخيرة