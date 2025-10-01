تراجع أسعار نيسان صني موديل 2026 في مصر حتى 55 ألف جنيه.. التفاصيل

نيسان إكس تريل الجديدة تفقد 200 ألف جنيه من سعرها في أكتوبر.. أسعار ومواصفات

تراجع أسعار نيسان سنترا موديل 2026 أكثر من 120 ألف جنيه بمصر.. صور وتفاصيل

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية بمصر، عن تخفيض أسعار جميع فئات السيارة "جوك" Juke موديل 2025 في مصر خلال شهر أكتوبر الجاري بقيمة 20 ألف جنيه.

وبعد التخفيضات المعلنة من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية، أصبحت أسعار نيسان جوك تبدأ من 1.075.000 جنيه بدلًا من 1.095.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها 1.175.000 جنيه مقابل 1.195.000 جنيه.

أما الفئة N-design من نيسان جوك تراجع سعرها إلى 1.225.000 جنيه مقابل 1.245.000 جنيه سابقًا، والفئة N-Sport الأعلى تجهيزًا تباع خلال الشهر الجاري بـ1.225.000 جنيه مقارنة بـ1.245.000 جنيه>

تمتاز جوك الجديدة بنظام ملتيميديا حديث مع شاشة قياس 12.3 بوصة وتتيح السيارة العديد من الوظائف الهامة مثل دمج الهواتف الذكية عبر أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما تتألق بالسيارة قمرة رقمية قياس 12.3 بوصة.

ويتوفر للسيارة العديد من خيارات التجهيز مثل مقاعد مزودة بفرش ألكانتارا مع خيوط حياكة خاصة، ونظام تحذير مغادرة حارة السير ومساعد الحفاظ على حارة السير وكاميرا الرجوع للخلف.

وينضم لبرنامج طلاء السيارة ألوان جديدة منها الأصفر اللامع مع السقف الأسود، والعديد من المكونات المتباينة بنفس اللون مثل المرايا، وتوسعة الرفارف وشبكة المبرد والأعمدة، ويتوفر للسيارة طاقم عجلات مصنوع من معدن خفيف قياس 17 بوصة.

وتبقى سيارة نيسان الجديدة معتمدة على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.