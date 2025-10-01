موجة التخفيضات تضرب أسعار نيسان قشقاي الجديدة في مصر.. التفاصيل

تراجع أسعار نيسان صني موديل 2026 في مصر حتى 55 ألف جنيه.. التفاصيل

أقرت شركة نيسان إيجيبت، تخفيضًا بأسعار السيارة قشقاي الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية موديل 2026 بقيمة 35 ألف جنيه لجميع الفئات خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا للوكيل المحلي للعلامة اليابانية، باتت أسعار نيسان قشقاي الجديدة تبدأ من 1464.000 جنيه بدلًا من 1.499.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها الجديد 1.640.000 مقابل 1.575.000 جنيه، والفئة الثالثة تراجعت إلى 1.660.000 جنيه بعد أن كانت تباع بـ1.695.000 جنيه.

أما الفئة الرابعة من قشقاي أصبح سعرها الجديدة خلال الشهر الجاري 1.749.000 مقارنة بـ1.784.000 جنيه، والفئة الخامسة بـ1.769.000 جنيه بدلًا من 1.804.000 جنيه.

وتراجعت أسعار نيسان قشقاي e-PWR إلى 1.884.000 جنيه مقابل 1.919.000 جنيه سابقًا، والفئة 4WD بات سعرها الجديد 1.929.000 جنيه بدلًا من 1.964.000 جنيه، والفئة 4WD 2T الأعلى تجهيزًا بـ1.949.000 جنيه مقارنة بـ1.984.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان قشقاي الجديدة بمصر:

تتميز نسخة الفيس ليفت المستوردة الجديدة من نيسان قشقاي بملامح أنيقة تظهر على شبكة المبرد والكشافات الأمامية ومصابيح الضوء النهاري، كما تتوفر السيارة بطلاء ثنائي اللون.

تأتي سيارة نيسان الجديدة بعجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 أو 20 بوصة، وتبقى السيارة بأبعادها السابقةحيث يبلغ طولها 4.425 ملم وعرضها 1.835 ملم وارتفاعها 1625 ملم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1.447 لترا.

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

وتقدم قشقاي الجديدة أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

المقصورة الداخلية للسيارة تأتي بمواد عالية الجودة وحليات جديدة مع فرش ألكانتارا. وتدعم أنظمة السيارة خدمات جوجل، وتعتمد على باقة واسعة من الأنظمة المساعدة مثل وظيفة الكبح الاضطراري ومساعد الحفاظ على حارة السير وشاشة لعرض صورة محيطية تنقلها أربع كاميرات.

كما تتوفر وظيفة 3D، والتي تتيح مراقبة السيارة بمساعدة ثمان كاميرات، فضلا عن الوضع الشفاف لغطاء حيز المحرك، والذي يسمح بصورة افتراضية للعجلات الأمامية.