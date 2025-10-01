"مثبت سرعة"| ميزة جديدة في شيفرولية أوبترا 2026 بمصر.. هل اختلف سعرها؟

أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية التجارية في مصر، عن إضافة نظام "مثبت السرعة" إلى موديل 2026 من السيارة أوبترا سيدان العائلية المجمعة بمصانع جنرال موتورز في مصر.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي فإن النسخة الجديدة من شيفرولية أوبترا المزودة بـ"مثيت لسرعة" ستقدم دون زيادات في الأسعار، إذ تقدم بأسعار رسمية تبدأ من 744.900 جنيه للفئة الأولى، و769.900 للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سيارة شيفرولية المجمعة محليًا بمصانع الشركة في مدينة السادس من أكتوبر، تعتمد على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

وإلى جانب نظام "تثبيت السرعة" تأتي أوبترا بمجموعة من تجهيزات السلامة المتطورة لضمان حماية الركاب، منها وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

