تويوتا تطلق سيارتها Frontlander الجديدة بالأسواق.. صور وتفاصيل

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق سيارتها Frontlander الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV المدمجة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها Frontlander الجديدة تأتي بطول 4.5 متر عرض 1.8 متر وارتفاع 1.6 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.6 متر.

وتطل السيارة بواجهة أمامية تم إعادة تصميمها بالكامل، كما شهدت المقصورة الداخلية أيضا تطويرا ملحوظا، مع شاشة نظام ملتيميديا بحجم 9ر12 بوصة ومنافذ تهوية أنحف، بالإضافة إلى وحدة تحكم مركزية منظمة مع شحن لاسلكي للهواتف.

كما تم تزويد السيارة الجديدة بشاشة عدادات بحجم 8ر8 بوصة ومقاعد معاد تصميمها، إلى جانب إضاءة محيطية ونظام السلامة المحدث Toyota Safety Sense.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Frontlander الجديدة على سواعد محرك أساسي بقوة 171 حصانا وينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر ناقل حركة CVT.

أما النسخة الهجينة فتجمع بين محرك بنزين بقوة 158 حصانا ومحرك كهربائي بقوة 113 حصانا، مع نظامE-CVT الذكي.