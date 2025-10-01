تستعد لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، إلى اعتماد زيادة جديدة بأسعار البنزين بمشتقاته الثلاث، وذلك خلال الاجتماع المقرر انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومع كل زيادة بأسعار البنزين، يثار الحديث حول جدوى اقتناء السيارات الكهربائية مقارنة بالتقليدية التي تعمل بالبنزين من حيث تكاليف التشغيل، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

توفير في استهلاك الطاقة

تشير مقارنات لموقع "ev24.africa" إلى أن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، حيث يمكنها السير لمسافة تقارب 300 كيلومتر بشحنة تكلفتها لا تتجاوز 50 جنيهًا تقريبًا، بينما تحتاج السيارة التقليدية إلى وقود يتجاوز 200 جنيه لقطع المسافة ذاتها. هذا الفارق يعكس وفرًا كبيرًا في التشغيل قد يصل إلى نحو 40% لصالح السيارات الكهربائية.

صيانة أقل وتكاليف تشغيل أبسط

تتميز السيارات الكهربائية بانخفاض تكاليف الصيانة؛ إذ لا تحتاج إلى تغيير زيت المحرك أو فلاتر الوقود، كما يقل استهلاك الفرامل بفضل أنظمة استرجاع الطاقة.

في المقابل، تحتاج السيارات التقليدية إلى صيانة دورية متكررة تشمل المحرك، شمعات الاحتراق، والعادم، وهو ما يضاعف الأعباء مع مرور الوقت.

التحديات في السوق المصري

رغم المزايا التشغيلية، تواجه السيارات الكهربائية عددًا من التحديات الخاصة بالسوق المصري، أبرزها:

ارتفاع سعر الشراء مقارنة بالسيارات التقليدية، نتيجة تكلفة البطاريات.

محدودية انتشار محطات الشحن، خاصة خارج المدن الكبرى وعلى الطرق السريعة، ما يثير قلق المستخدمين من نفاد البطارية في الرحلات الطويلة.

مدة الشحن التي قد تصل لعدة ساعات في الشحن المنزلي، مقارنة بالدقائق المحدودة لملء خزان الوقود.

تكلفة استبدال البطارية التي تظل مرتفعة، وقد تشكل عبئًا كبيرًا على المستهلك في حال انتهاء الضمان.

غياب الحوافز الحكومية الواضحة مثل الإعفاءات الضريبية أو الدعم المباشر، والتي يمكن أن تشجع على انتشار هذا النوع من السيارات.

تأثير زيادة البنزين على سلوك السوق

في ظل الزيادات المتكررة بأسعار الوقود، يتوقع أن تتغير أولويات المستهلك المصري تدريجيًا:

-زيادة الاهتمام بالسيارات الموفرة، مثل الهجين (Hybrid) والغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، كونها تجمع بين التكلفة الأقل والبنية التحتية المتاحة.

-ارتفاع الطلب المستقبلي على السيارات الكهربائية بين الشرائح القادرة مالياً، خصوصاً في المدن الكبرى حيث تتوفر بنية شحن أفضل نسبياً.

-توجه بعض المستهلكين نحو السيارات الأصغر حجماً والأقل استهلاكاً للوقود، لتقليل النفقات الشهرية.

-تأثير مباشر على سوق السيارات المستعملة، حيث قد يشهد ارتفاعاً في الطلب على الموديلات الاقتصادية والغاز الطبيعي مقابل تراجع في السيارات الكبيرة مرتفعة الاستهلاك.