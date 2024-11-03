غالبية الألمان يرفضون مساعدة فولكس فاجن في أزمتها الحالية

فولفسبورج - (د ب أ):

كشفت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية الألمان يعارضون تدخل حكومة بلادهم لإنقاذ مصانع شركة فولكس فاجن الألمانية للسيارات المهددة بالإغلاق.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد "سيفي" لصالح بوابة "ويب.دي إي" الإخبارية أن 61% من المشاركين يعارضون تدخل الدولة لمنع إغلاق هذه المصانع، مقابل 25% يؤيدون هذا الإجراء.

وأجرى المعهد هذا الاستطلاع التمثيلي الذي شمل 5001 شخص في الفترة بين 30 أكتوبر الماضي ومطلع نوفمبر الجاري.

يذكر أن الدولة الألمانية تعد عاملا مهما في مجموعة فولكس فاجن حيث تمتلك ولاية سكسونيا السفلى (التي يقع بها مقر فولكس فاجن الرئيسي في مدينة فولفسبورج) 20% حقوق التصويت في فولكس فاجن.

كما يشغل رئيس حكومة الولاية شتيفان فايل ونائبته يوليا فيلي هامبورج عضوية مجلس الإشراف على فولكس فاجن نيابة عن ولاية سكسونيا السفلى.

ويشكل فايل ونائبته مع ممثلي العاملين الأغلبية في هذا المجلس، كما تتمتع الولاية أيضا بحق النقض في حال اتخاذ القرارات المهمة.

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