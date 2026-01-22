تعرف على مواصفات أكثر سيارة مبيعًا بالعالم.. وسعرها الرسمي في مصر

شانجان CS75 Plus مرشحة للانطلاق رسميًا في مصر قريبًا

نشرت وكالة فوكاس تو موف "Focus2Move" الأمريكية المتخصصة في أبحاث السيارات، قائمة بأسماء السيارات التي سجلت أعلى مبيعات بمختلف أسواق العالم خلال العالم الماضي.

وتصدرت السيارة تويوتا RAV4 الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات قائمة الأكثر مبيعًا، متفوقة على شقيقتها كورولا التي فقدت مركز الصدارة لأول مرة منذ 5 أعوام وتراجعت إلى المركز الثالث بعد تسلا موديل Y.

وتتوفر RAV4 الأكثر مبيعًا عالميًا لعام 2025 في السوق المصري بفئة واحدة Full option بسعر ستة ملايين و550 ألف جنيه.

تعتمد النسخة المتوفرة من RAV4 في مصر على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2.5 لتر تنفس طبيعي، يولد قوة 203 أحصنة عند 6600 لفة بالدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 243 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات، ما يوفر ثباتًا وتحكمًا جيدًا على مختلف أنواع الطرق. وتعتمد السيارة على نظام تعليق أمامي ماكفرسون ونظام تعليق خلفي مزدوج الوشاح Double Wishbone، بالإضافة إلى نظام توجيه كهربائي لتحسين الاستجابة أثناء القيادة.

تويوتا RAV4 مجهزة بمجموعة واسعة من أنظمة الأمان والمساعدة، أبرزها نظام مكابح مانعة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام مساعدة صعود المرتفعات، نظام مساعدة المكابح BAS، مكابح يدوية كهربائية بخاصية Auto Hold، نظام تعزيز الثبات ESP، ونظام منع السرقة. كما تأتي السيارة مزودة بمجموعة من الوسائد الهوائية تشمل أمامية، جانبية، وستائرية، ووسائد للركبة، إلى جانب مصابيح ضبابية أمامية وخلفية ومصابيح LED أمامية وخلفية.

تتميز سيارة تويوتا بعجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، نوافذ أوتوماتيكية، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق. كما تحتوي السيارة على نظام صوتي بـ6 سماعات، شاشة وسطية قياس 7 بوصات، كاميرا خلفية، مرايا داخلية بخاصية التعتيم.

كما يتوفر بها مقاعد مغطاة بالجلد، شاشة قياس 4.2 بوصة بلوحة العدادات، مخرج كهرباء 12 فولت، نظام غلق الأبواب مع السرعة، نظام الدخول الذكي، مرايا جانبية بخاصية الضم، قضبان تحميل على السقف، فتحة سقف عادية، وعجلات رياضية قياس 18 بوصة، إضافة إلى حساسات صف أمامية وخلفية.

تأتي سيارة تويوتا أيضًا بمجموعة من المزايا للفئات الأعلى تشمل نظام المساعدة في هبوط المرتفعات، تدفئة المقاعد الأمامية، دعم قطانية كهربائي، تحكم كهربائي لمقعد السائق مع ذاكرة، شاشة 7 بوصات بلوحة العدادات، فتحة سقف بانورامية، وجناح خلفي رياضي.