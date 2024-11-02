أسعار ومواصفات تويوتا RAV4 بمصر.. سعرها يتجاوز 6 ملايين جنيه

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة تويوتا إيجيبت سيارتها تويوتا RAV4 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بفئة واحدة فقط، وسعرها يتجاوز 6 ملايين جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

يقدم وكيل العلامة اليابانية RAV4 بفئة واحدة Full Option وسعرها الرسمي 6,550,000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات تويوتا تويوتا التفصيلية بالسوق المصري:

تقدم راف 4 بمحرك 4 أسطوانات سعة 2.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 203 أحصنة عند 6.600 لفة بالدقيقة، وعزم دوران 243 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات، وتأتي بنظام الدفع الكلي للعجلات، وبنظام تعليق أمامي Macpherson ونظام تعليق خلفي Double Wishbone، ونظام توجيه كهربائي.

تقدم راف 4 بعدد كبير من تجهيزات الأمان في مقدمتها ABS-EBD، نظام المساعدة في صعود المرتفعات، نظام مساعدة المكابح، مكابح يدوية كهربائية بخاصية Auto Hold، نظام تعزيز الثبات، نظام منع السرقة، وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، ووسائد هوائية للركبة، مصابيح ضبابية أمامية وخلفية، مصابيح أمامية وخلفية LED.

أما عن تجهيزات راف 4 فتأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، مُثبت سرعة، نوافذ أوتوماتيكية، مُكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، نظام صوتي بست سماعات، شاشة وسطية قياس 7 بوصات، كاميرا خلفية، مرايا داخلية بخاصية التعتيم، مقاعد من الجلد، شاشة قياس 4.2 بوصة بلوحة العدادات، مخرج كهرباء 12 فولت، نظام غلق الأبواب مع السرعة، نظام الدخول الذكي، مرايا جانبية بخاصية الضم، قضبان تحميل على السقف، فتحة سقف عادية، عجلات رياضية قياس 18 بوصة، حساسات صف أمامية وخلفية.

بينما تزيد الفئة الأعلى تجهيزًا بنظام المساعدة في هبوط المرتفعات، تسخين بالمقاعد الأمامية، نظام دعم قطانية كهربائي، تحكم كهربائي لمقعد السائق مع ذاكرة، شاشة 7 بوصات بلوحة العدادات، فتحة سقف بانورامية، جناح خلفي.

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