إم جي 6 وجي إيه سي إمباو في مواجهة مباشرة.. الفارق 130 ألف جنيه

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كتب - محمد جمال:

تتشابه كل من السيارة إم جي 6 وجي إيه سي إمباو بصورة كبيرة في العديد من المواصفات الفنية والكماليات والتجهيزات وعوامل السلامة والأمان.

يقع العديد من المقبلين على الشراء بعد التقارب الكبير بين سيارتين في فخ الحيرة وعدم القدرة على اتخاذ قرار الشراء، ولكن بمناظرة مواصفات وأسعار السيارتين وجها لوجه تتضح الرؤية بصورة كبيرة.

يرصد التقرير التالي مقارنة بين مواصفات وأسعار السيارتين إم جي 6 وجي إيه سي إمباو بالسوق المصري:

المحرك والأداء

سيارة MG6 مزودة بمحرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 169 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 نقلات يتولى دفع عجلات السيارة الأمامية ويتسارع معها من الثبات حتى 100 كم/س خلال 7 ثوان، تستهلك في المتوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تعتمد جي إيه سي إمباو على محرك رباعي الأسطوانات تيربو، بسعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي، مكون من 7 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 – 100 كم/ ساعة في 6.95 ثانية.

مساحات وأبعاد إم جي 6 وGAC إمباو

يبلغ طول "إم جي 6" 4964 مم، وعرضها 1848 مم، وارتفاعها 1465، بينما تبلغ مساحة صندوق الأمتعة 424 لتر.

يبلغ طول GAC إمباو بطول 4,700 مم، وعرض 1,850 مم، وارتفاع 1,432 مم، وطول قاعدة العجلات 2,736 مم، وتقدر سعة خزان الوقود بحوالي 47 لتر.

تجهيزات السلامة والأمان بإم جي 6 وGAC إمباو

أما عن تجهيزات الأمان في MG6 الجديدة فتتمثل في 6 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني EBS و فرامل يد إلكترونية ومانع للسرقة ومثبت للسرعة ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

تتوفر GAC إمباو في جميع فئاتها بمجموعة من التجهيزات القياسية الخاصة بالسلامة وكذلك أنظمة مساعدة السائق أثناء القيادة لتتضمن، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ووسادة هوائية في الفئة الأولى و6 وسائد في الفئات الأعلى، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، برنامج ثبات إلكتروني ESP، مثبت سرعة، مساعد فرامل هيدروليك HBA ، فرامل يد كهربائية EPB، نطام التحكم بالسيارة عند صعود المنحدرات HHC ، حساسات ركن خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX ، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة Engine Immobilizer.

الكماليات والتجهيزات بإم جي 6 وGAC إمباو

ومن أبرز الكماليات التي زودت بها إم جي 6، مصابيح "زينون" أمامية و بالإضافة إلى مصابيح "ليد" تعمل أوتوماتيكيا، ومن الداخل حصلت السيارة الجديدة على عجلة قيادة متعددة الوظائف وتكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج التحكم ومخارج تكييف خلفية مع حساسات ركن وكاميرا خلفية ويمكن ضبط وغلق المرايا كهربائيا، ومفتاح ذكي لتشغيل السيارة.

تشتمل مقصورة GAC إمباو بتكييف يدوي في الفئة القياسية وتكييف أوتوماتيك بنظام تنقية الهواء في الفئات الأعلى، كما تأتى مزودة بشاشة عدادات LCD ديجيتال مقاس 7 بوصة، وشاشة عرض ملونة LCD مقاس 10.25 بوصة، مع خاصية توصيل الهاتف بالسيارة (Carplay)، كما زودت بنظام بلوتوث، فتحات USB، نظام صوت يتكون من سماعتين في الفئة الأولى و6 سماعات في باقي الفئات.

الأسعار والفئات

تقدم إم جي 6 سيدان الرياضية موديل 2024 بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و250.000 جنيه، والفئة الثانية تباع بعد التخفيض بمليون و270.000 جنيه.

تبدأ GAC إمباو من مليون و120 ألف جنيه للفئة الأولى GS بيز لاين، والفئة الثانية فئة GB هاي لاين مليون و270 ألف جنيه، والفئة الثالثة GE R-Style سعرها مليون و380 ألف جنيه.

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