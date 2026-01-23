حماس تثمن المشاركة العربية والإسلامية في مجلس السلام

وكالات

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تدشين مجلس السلام يشير إلى اهتمام دولي بترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وثمن قاسم خلال تصريحات لقناة الجزيرة الخميس، المشاركة العربية والإسلامية في مجلس السلام والتي تعبر عن الرؤية الفلسطينية.

ودعا قاسم، مجلس السلام إلى الضغط على الاحتلال لوقف خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار وفتح المعابر.

وطالب قاسم، مجلس السلام بحشد الدعم المالي والإغاثي العاجل لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأكد الناطق باسم حماس، أن هناك تعمد إسرائيلي لتخريب كافة خطط السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا أن سلاح المقاومة بالأساس هو لمواجهة الاحتلال والدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.