"رئيس نيسان مصر": نسعى لإيصال السيارات المحلية للأسواق العالمية

كتب- محمود أمين :

كشف محمد عبد الصمد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة نيسان مصر، عن خطط الشركة لتوسيع نشاطها عبر التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وقال عبد الصمد على هامش مشاركته بقمة "إيجيبت أوتوموتيف" التاسعة والتي أقيمت بالقاهرة الثلاثاء، إن نيسان تمتلك مصنعين رئيسيين في المنطقة، الأول في مصر ويركز على الإنتاج، والآخر بجنوب أفريقيا ويركز على التصدير.

وشدد على أهمية بناء أسس قوية للإنتاج المحلي قبل الانطلاق نحو المنافسة الخارجية، مؤكدًا أن القطاع يواجه تحديات كبيرة على المستوى المحلي، ما يجعل التنافس مع الأسواق العالمية أكثر تعقيدًا.

وأوضح أن نجاح التصنيع المحلي يعتمد على التدرج المدروس والتعامل مع التحديات الحالية لضمان تعزيز القدرة التنافسية للشركة في الأسواق العالمية.

وأكد على أن نيسان مصر ملتزمة بدورها في تطوير الصناعة المحلية ودعم الاقتصاد المصري من خلال خطط استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والتوسع الدولي.

وأشار رئيس نيسان مصر في معرض حديثة على أن الشركة تمكنت خلال فترة قصيرة من تصدير ما يقرب من 14 الف سيارة معززة بنسبة عالية من المكون المحلي.

ولفت إلى دور الدولة الكبير في دعم الصناعة المصرية بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص، وهو ما سيساهم في زيادة الاستثمار والنهوض بصناعة السيارات.

اقرأ أيضًا:

حقيقة صورة فيات 127 المعدلة المتداولة.. هل ستكون أول سيارة تنتجها النصر؟

أرخص سيارة في مصر.. أسعار ومواصفات

في الشتاء.. كيف يمكن اختيار الزيت الأنسب لمحرك السيارة؟