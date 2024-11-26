في الشتاء.. كيف يمكن اختيار الزيت الأنسب لمحرك السيارة؟

القاهرة - (مصراوي):

يتسبب انخفاض درجة الحرارة في مشاكل لملايين من السيارات على الطرق، حيث تختلف طريقة عمل العديد من عناصرها تلك السيارات في ظروف الحرارة المنخفضة ومنها زيت المحرك.

تشير مواصفة الزيت للزوجته في المستويات المختلفة من الحرارة بحسب جمعية المهندسين الأمريكيين SAE، فعلى سبيل المثال الزيوت من فئة 5W30 تشير لأن رقم 5 هو مستوى لزوجة الزيت خلال فصل الشتاء و30 هو مستوى اللزوجة بالأجواء الصيفية.

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في الأجواء الشتوية وانخفاض الحرارة لأقل من 10 مئوية، يصبح من الصعب وصول الزيت ذو اللزوجة العالية لأجزاء المحرك بجانب تأخر وصول المحرك لدرجة الحرارة المناسبة ما قد يتطلب استخدام زيت بدرجة لزوجة منخفضة قدر الإمكان بما يتناسب مع نوعية وحالة المحرك.

يحب مراعاة عامل حالة المحرك بسبب حاجتها لمستويات أعلى من اللزوجة مع مرور سنوات عديدة وعملها لمسافات كبيرة من 200 ألف كيلومتر فيما فوق، ويجب أيضاً الاهتمام بسلامة فلتر الزيت لضمان التعامل الأفضل مع تزايد ضغط الزيت بتغير الأجواء واللزوجة.

وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة بأغلب مناطق الجمهورية عن هذه الأرقام، إلا أن هناك بعض المناطق التي أصبح يتساقط بها الجليد خلال فصل الشتاء مثل سانت كاترين التي قد ينخفض بها الطقس تحت الصفر.

قد يفكر البعض في احتمالية تجمد الزيت داخل المحرك في ظل هذه الأجواء، قد يحدث ذلك بالفعل في الزيوت المعدنية بينما تواجه الزيوت التخليقية هذه الأجواء بشكل أقوى.

وبالحديث عن أنواع زيوت السيارات فهناك 3 أنواع رئيسية يندرج تحتها أغلب أنواع الزيوت، أولًا الزيوت الطبيعية أو المعدنية، ومصدرها النفط الخام، وثانيًا الزيوت التخليقية الصناعية، التي تحتوي على نسبة من الزيت الطبيعي بشكل أساسي، ويتم تعديلها كيميائياً وإضافة بعض المواد لتحسين خصائصها.

وأخيرًا النوع الثالث هو خليط بينهما بنسبة 70% من الزيوت الطبيعية، و30% للزيون الصناعية، وهذا النوع الأخير يسمى بالزيوت شبه التخليقية.

ويقول خبراء، الزيت التخليقي: هو نوع من الزيوت تم تصنعها معمليًا عن طريق تركيبها كيميائيًا مع الخلط بالإضافات التي تضمن للمحرك أفضل حماية وأداء.

أما عن الزيوت شبه أو نصف التخليقية، فهي زيوت مصنوعة من خليط من الزيوت المعدنية وزيوت مصنعة.

الزيوت المعدنية: فهي زيوت طبيعية بالكامل يتم الحصول عليها من تكريرالنفط الخام ويضاف بعض المواد إليها لتحسين خصائصها.

ويحذر خبراء من اللجوء إلى استخدام أنواع مجهولة لزيت السيارة (زيوت غير حاصلة على موافقات مصنعي السيارات وشهادات الجودة)، واستخدام أحد الأنواع الموثوقة والمعروفة بضمان جودتها وكفاءتها.

وعلى الرغم من معرفة الكثيرين بأهمية زيت السيارة وفهم كيفية اختياره، إلا أن دخول العديد من المعطيات التي تحدد اختياره يجعل البعض لا ينتبه للاختيار الأمثل.

وهنا يأتي دور تقنيات البحث الحديثة التي يمكن أن ترشدك لاختيار الأنسب لزيت سيارتك، ومن بينها مستشار زيوت التشحيم، والذي يتطلب إدخال بعض بيانات سيارتك، ومنها ماركة سيارتك، وموديل السيارة، وسنة الإنتاج، وعدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة، ليعطيك الإجابة التي تبحث عنها بضغطة واحدة.

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