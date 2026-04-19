اليوم.. جامعة القاهرة تطلق أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب بمشاركة 130 شركة

كتب : عمر صبري

09:00 ص 19/04/2026

جامعة القاهرة

تنظم جامعة القاهرة اليوم أكبر ملتقى للتوظيف والتدريب، اليوم الأحد، ولمدة أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 130 شركة ومؤسسة محلية ودولية، بهدف توفير آلاف فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين وربطهم مباشرة بسوق العمل.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الملتقى لا يقتصر على توفير الوظائف فحسب، بل يهدف إلى تأهيل الطلاب والخريجين من خلال مجموعة متكاملة من ورش العمل والجلسات الإرشادية.

وأوضح د. عبد الصادق أن معايير تميز الجامعات عالميًا لم تعد تقاس بجودة التعليم والبحث العلمي فقط، بل بمدى قدرتها على تأهيل خريجيها لسوق العمل ورفع نسبة تشغيلهم. وأضاف: "من هنا تأتي أهمية هذا الملتقى الذي يمثل جسرًا بين الدراسة الأكاديمية والواقع العملي، ويساعد أبناءنا على فهم متطلبات السوق."

