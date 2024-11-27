أرخص سيارة في مصر.. أسعار ومواصفات

للمقبلين على الشراء.. كيا جراند سيراتو 2020 بهذا السعر

كتب - محمد جمال:

يبحث العديد من المقبلين على شراء سيارة جديدة عن الطرازات الأرخص سعرا بالسوق المحلي فضلا عن تعمل بناقل حركة أتوماتيك، يأتي ذلك وسط ارتفاعات كبيرة بأسعار السيارات خلال الفترة الحالية.

وتعد السيارة سوزوكي إسبريسو بحسب الأسعار الرسمية المعلنة من الوكيل الحصري، أرخص سيارة جديدة في السوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري.

تتوفر إسبريسو الصغيرة التي تعمل بناقل حركة أتوماتيك بسعر رسمي 549.900 جنيهًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي المواصفات التفصيلية لسوزوكي إسبريسو التي تعمل بناقل حركة أتوماتيك بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

مساحات وأبعاد سوزوكي إسبريسو

سوزوكي إسبريسو تأتي بطول 3565 مم، عرض 1.520 مم، طول قاعدة العجلات 2.380 مم، ترتفع عن الأرض 1.565 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 239 لتر، تقدم بعجلات قياس 13 بوصة.

محرك وأداء إسبريسو

تقدم إسبريسو المزودة بناقل حركة اوتوماتيكي بمحرك صغير 3 سلندر أيضا سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصانًا متصل بناقل حركة يدوي من 4 سرعات. تستهلك سيارة سوزوكي الصغيرة في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات سوزوكي إسبريسو

زودت سيارة سيارة سوزوكي بمواصفات الأمان والسلامة الأساسية التي تتمثل في، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا EBD.

كماليات سوزوكي إسبريسو

تقدم سيارة سوزوكي بخاصية التوصيل الاسلكي – بلوتوث، شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، تكييف هواء يدوي، زجاج كهربائي، كما تقدم بمدخل USB، مدخل AUX.