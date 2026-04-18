أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من نسي قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة، موضحًا أن قراءة الفاتحة تُعد ركنًا من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الفقهاء اختلفوا في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام، وهل هي واجبة عليه أم لا.

وأشار إلى أن الشافعية يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الأحوال، بينما يرى الحنفية والمالكية أنها لا تجب على المأموم في الركعات الجهرية.

وأضاف أنه بناءً على هذا الخلاف، فإن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فصلاته صحيحة وجائزة ولا حرج عليه.

وأكد أن هذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر بين الفقهاء، ولا ينبغي التشدد فيها، مع الحرص على متابعة الإمام وعدم الانشغال بما قد يوقع في الحرج أو الوسوسة.

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الإثنين والخميس؟.. أمين الفتوى يجيب

"حُرمة الروح".. أمين الفتوى يوضح متى يكون قرار الإجهاض للطِّب ومتى يكون للدِّين