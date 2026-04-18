إعلان

هل نسيان قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة يبطل الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : محمد قادوس

08:35 م 18/04/2026

الدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من نسي قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة، موضحًا أن قراءة الفاتحة تُعد ركنًا من أركان الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الفقهاء اختلفوا في حكم قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام، وهل هي واجبة عليه أم لا.

وأشار إلى أن الشافعية يرون وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل الأحوال، بينما يرى الحنفية والمالكية أنها لا تجب على المأموم في الركعات الجهرية.

وأضاف أنه بناءً على هذا الخلاف، فإن من لم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، فصلاته صحيحة وجائزة ولا حرج عليه.

وأكد أن هذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر بين الفقهاء، ولا ينبغي التشدد فيها، مع الحرص على متابعة الإمام وعدم الانشغال بما قد يوقع في الحرج أو الوسوسة.

اقرأ أيضاً:

هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الإثنين والخميس؟.. أمين الفتوى يجيب

"حُرمة الروح".. أمين الفتوى يوضح متى يكون قرار الإجهاض للطِّب ومتى يكون للدِّين

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح
رياضة عربية وعالمية

ريال سوسيداد بطلا لكأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتليتكو بركلات الترجيح
ترامب يدافع عن إسرائيل ويؤكد: حليف قوي للولايات المتحدة
شئون عربية و دولية

ترامب يدافع عن إسرائيل ويؤكد: حليف قوي للولايات المتحدة
حرمان من والده و3 أشقاء.. أبرز المعلومات عن عائلة طارق حامد نجم نادي الزمالك
مصراوي ستوري

حرمان من والده و3 أشقاء.. أبرز المعلومات عن عائلة طارق حامد نجم نادي الزمالك
التلفزيون الإيراني يعلن خطة لإعادة فتح المجال الجوي على مراحل
شئون عربية و دولية

التلفزيون الإيراني يعلن خطة لإعادة فتح المجال الجوي على مراحل
"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله
رياضة محلية

"حياة كاملة".. رسالة خاصة من طارق حامد لجماهير الزمالك بعد إعلان اعتزاله

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)
أزمة طعام على متن السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط.. ماذا يحدث؟
رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟