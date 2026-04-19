تقلبات جوية وأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:00 ص 19/04/2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدًا الإثنين حتى الجمعة 24 أبريل.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلًا.

وأشارت الأرصاد إلى فرص أمطار خفيفة غدًا الإثنين على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

وتنشط الرياح من الثلاثاء إلى الجمعة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وتسجل درجة الحرارة على القاهرة الكبرى 26 درجة، والسواحل الشمالية 22 درجة، وشمال الصعيد 28 درجة، وجنوب الصعيد 33 درجة.

ونوهت الأرصاد أنه نظرًا للتغيرات السريعة في خرائط الطقس خاصة في فصل الربيع وجاري المتابعة والتحديث.

