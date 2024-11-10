بفارق 25 ألف جنيه.. شيري أريزو 5 في مواجهة بي واي دي F3 2025

القاهرة - (مصراوي):

تعد السيارات الصينية المجمعة في مصر من بين الأرخص في الأسواق، وهو ما يمنحها القدرة على المنافسة ومواجهة الطرز المستوردة التي تندرج في نفس الفئة.

وتعتمد كل من علامة "شيري" و"بي واي دي" الصينيتين على تجميع بعض سياراتهما بالمصانع المصرية، ما ساعد كلا الشركتين على تفادي نقص المعروض بالأسواق مقارنة بالعلامات المستوردة خلال الفترة الماضية.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على مواصفات أرخص سيارتين تقدمهما شيري وبي واي دي وهما "أريزو 5" و"F3":

مساحات وأبعاد شيري أريزو 5 و بي واي دي F3

تقدم سيارة شيري أريزو 5 بطول 4.572 مم، عرض 1.825 مم، وارتفاع عن الأرض 1.482 مم، قاعدة عجلات بطول 2.670 مم، مساحة تخزين خلفية 430 لتر، عجلات رياضية قياس 16 بوصة.

على الجانب الآخر تأتي بي واي دي F3 بطول 4533 مم، عرض 1705 مم، أما قاعدة العجلات تأتي بطول 2600 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية حتى 360 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 15 بوصة.

محرك وأداء شيري أريزو 5 و بي واي دي F3

سيارة شيري تقدم بمحرك سعة 1500 سي سي، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي والمتوفر في الفئة الاولى، والثاني ناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 6 سرعات، بقوة 114حصانا، وعزم 141 نيوتن متر. تتسارع السيارة من الثبات لـ 100 كم/س، خلال 11.5 ثانية، تستهلك في المتوسط 7 لترات من الوقود لكل 100كم.

بينما تقدم F3 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 12.1 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 180 كم/س.

يتصل محرك سيارة بي واي دي بناقل حركة يدوي بالفئة الأولى وأوتوماتيك CVT من 6 سرعات بالفئة الأعلى تجهيزًا.

تجهيزات السلامة والأمان لشيري أريزو 5 و بي واي دي F3

تقدم سيارة شيري بمجموعة من وسائل الأمان تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP، برنامج التوازن عند المرتفعات HLA، التحذير من الاصطدام الخلفي، كاميرا خلفية، مصابيح ضباب خلفية.

أما F3 تقدم بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، توزيع اليكتروني للفرامل EBD .

كماليات وتجهيزات شيري أريزو 5 و بي واي دي F3

مقصورة اريزو 5 مزودة بشاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصة مع خاصية عرض الهاتف عليها وتوصيلة لاسلكياً -بلوتوث، عجلة قيادة متعددة الوظائف، إضاءة نهارية من الـLED، فتحة سقف كهربائية، خاصية المفتاح الذكي لغلق وفتح السيارة بدون مفتاح، تكييف هواء أوتوماتيكي، فتح صندوق الأمتعة كهربائياً.

أما مقصورة F3، تقدم بمخارج توصيل AUX و USB، مصابيح خلفية LED، تكييف هواء يدوي.

أسعار وفئات شيري أريزو 5 و بي واي دي F3

تبدأ أريزو 5 2025 من 645 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي، الفئة الثانية تباع بـ690 ألف جنيه، بينما الفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا بـ715 ألف جنيه.

بينما تقدم بي واي دي F3 موديل 2025 بسعر رسمي يبدأ من 620 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي، و700 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة الأوتوماتيك.