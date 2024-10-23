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بسبب المخدرات.. الصين تؤكد ترحل أحد مديري فولكس فاجن الألمانية

03:23 م الأربعاء 23 أكتوبر 2024

أرشيفية

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بكين - (د ب أ):

أكدت الصين اليوم الأربعاء، أنها رحلت أحد مديري شركة فولكس فاجن الألمانية لصناعة السيارات بسبب تعاطي المخدرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان إن السلطات الأمنية احتجزت الرجل لعشرة أيام قبل ترحيله إلى ألمانيا.

ولم تؤكد فولكس فاجن الواقعة عندما سئلت وقالت إنها لن تعقب على ذلك لأسباب تتعلق بالسرية.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام، كان المدير رفيع المستوى في الشركة قد عاد إلى الصين بعد أن مكث نحو أسبوعين في تايلاند.

وتشير التفاصيل الشخصية للرجل التي نشرت عبر الإنترنت، إنه يعمل لصالح شركة فولكس فاجن في الصين منذ أكثر قليلا من عامين.

وأضافت التقارير أن نتائجه جاءت إيجابية لاختبارات القنب والكوكايين، وكلاهما غير قانونيين في الصين. ولم يتضح السبب وراء إخضاعه للاختبارات في المقام الأول.

جدير بالذكر أن القنب قانوني في تايلاند. ولكن الصين تعاقب على تعاطي المخدرات حتى لو حدث الأمر في الخارج.

وتواجه فولكس فاجن سلسلة من المشاكل بالفعل في الصين التي تعتبر أهم سوق للسيارات في العالم.

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