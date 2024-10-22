استقلها السيسي اليوم.."أوروس" سيارة خارقة يدير بوتين من داخلها حربًا

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3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - أيمن صبري:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم، الثلاثاء، إلى مدينة كازان الروسية استعدادًا للمشاركة في قمة تجمع دول "بريكس"، وهي القمة التي تشارك فيها مصر لأول مرة كعضو في التجمع منذ تفعيل عضويتها في يناير الماضي.

كان لدى وصول السيسي بأرض المطار إحدى نسخ السيارة الرئاسية الروسية الجديدة، وهي إنتاج مشروع "كورتيج" التي تصنعها شركة "أوروس موتورز" المتخصصة في صناعة السيارات الفارهة.

ولم تكن تلك السابقة الأولى التي يستقل فيها السيسي إحدى سيارات أوروس الرئاسية، إذ استقلها رفقة الرئيس بوتين في زيارة إلى روسيا في عام 2018 وتجول الزعيمان بها داخل حلبة سباق فورمولا1.

ويعد مشروع كورتيج واحدًا من منجزات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذ قرر في 2016 إنهاء خدمة السيارة الرئاسية السابقة والتي أنتجتها خصيصًا شركة مرسيدس بنز الألمانية، وإحلالها بسيارة روسية.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن مقصورة سيارة الرئيس الروسي تحتوي على منظومة تحكم في التكييف، وتثبيت درجة حرارة الهواء بواسطة جهاز تحكم على هيئة قرصين دوارين يعملان كشاشتين، وتطعيمات من خشب عالي الجودة في الديكور الداخلي.

- السيارة الرئاسية "أوروس" صممت خصيصًا لتكون قادرة على الحماية حتى عندما تكون مغمورة بالماء.

- يتم تشغيل السيارة بواسطة محرك هجين بثمان أسطوانات وسعة 4.4 لتر.

- تم تجهيز السيارة الروسية لتكون قادرة على التصدي للحرائق والقنابل والرصاص إلى جانب الحماية ضد نيران القناصة، ودانات الآر بي جي.

-السيارة قادرة على صد الهجمات بالأسلحة البيولوجية، ويستطيع الرئيس وهو بداخلها من إدارة كافة شئون الدولة وقيادة حرب كاملة.

- ينظر إلى سيارة أوروس على أنها وريث للسيارات المدرعة التي صنعتها شركة "زيل" والتي نقلت القادة السوفييت خلال سنوات الحرب الباردة.

- زودت السيارة بشاشة كبيرة في لوحة المفاتيح بالإضافة إلى منظومة مالتميديا متطورة، وديكورات المقصورة مستمدة بشكل بعيد من سيارات مرسيدس S وE الحديثتين.