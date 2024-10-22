"دهب" و"جون" و"سجى".. لوحات سيارات مميزة للبيع بالمزاد - أسعار

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

القاهرة - (مصراوي):

تواصل وزارة الداخلية، عبر موقع "لوحتك دوت كوم" الذي تشرف عليه الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، تنظيم عمليات بيع لوحات السيارات لأكثر تميزًا بنظام المزايدات العلنية الإلكترونية.

وفي المزاد الجاري حاليًا يتاح للشراء 10 لوحات مميزة، ومن المقرر أن يغلق باب التزايد على لوحتين منها مساء يوم 22 أكتوبر الجاري، فيما يغلق باب المزاد على 6 لوحات يوم 24، ويستمر التزايد على آخر لوحتين حتى يوم 25 أكتوبر.

ووصل سعر لوحة "مـ س 11" المطروحة بالمزاد الحالي ويتنافس على شرائها ثلاثة متزايدين 465.000 جنيه، بينما لوحة "مـ س 3" وصلت إلى 630.000 جنيه ويزايد عليها ثلاثة أشخاص.

اللوحة الثالثة هي "أ ج 111" ويتزايد لشرائها 3 أشخاص ووصل سعرها 499.000 جنيه، فيم اللوحة الرابعة والمكونة من أرقام وحروف "جـ و ن 1" ويتزايد للحصول عليها ثلاثة أشخاص وبلغ سعرها 690.000 جنيه.

أما اللوحة الخامسة هي "جـ و ن 999" ووصل سعرها إلى 410.000 جنيه ويتنافس لشرائها 5 أشخاص، واللوحة السادسة هي "د هـ ب 9995" وسعرها حتى الآن 160.000 جنيه ويسعى لامتلاكها شخصين.

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