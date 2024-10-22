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بـ13.8 ألف جنيه.. قسط أحدث سيارة تقدمها هافال الصينية في مصر

03:46 م الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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    جوليون برو 2025
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    جوليون برو 2025
  • عرض 7 صورة
    جوليون برو 2025
  • عرض 7 صورة
    جوليون برو 2025
  • عرض 7 صورة
    جوليون برو 2025
  • عرض 7 صورة
    جوليون برو 2025
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كتب - محمود أمين:

يقدم بنك ناصر الاجتماعي خدمة تمويل وتقسيط السيارات الجديدة حتى 10 سنوات، من بين هذه السيارات سيارة هافال جوليون الفيس ليفت الجديدة الرياضية متعددة الاستخدامات.

بحساب قيمة قسط الفئة الوحيدة من السيارة التي يبلغ سعرها الرسمي الإجمالي مليون و 480 ألف جنيه، على أن يتم دفع مقدم بقيمة 50% من سعر السيارة 740 ألف جنيه. ويقسط باقي المبلغ على 10 سنوات بالقيمة المذكورة بفائدة 12.5%، على أن تدفع شهرياً بقيمة 13875 جنيه.

وتستهدف برامج التمويل المقدمة من بنك ناصر موظفي الحكومة من القطاع العام وأصحاب المعاشات وورثه المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية.

وتقدر قيمة التمويل بـ75% كحد أقصى من صافى الدخل الشهري للعميل، ويصل في بعض الحالات إلى 90% فى حال وجود دخل إضافي وفقا للشروط والأحكام.

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