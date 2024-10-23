أرخص 5 سيارات سيدان "أتوماتيك" جديدة في مصر

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

يمر سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة بحالة من التخبط وعدم الاستقرار، الأمر الذي جعل العديد من المقبلين على الشراء لا يعرفون الوقت الأنسب للشراء بسبب الزيادات الكبيرة التي لا تتوقف.

ومع توالي الزيادات خلال الشهور الماضية باتت تبحث فئة كبيرة من المواطنين تبحث عن فرصة الشراء خوفًا من زيادات جديدة قد تطرأ على السيارات خاصة الأرخص سعرًا.

ويمكن للمقبلين على الشراء الاختيار بين واحدة من السيارات الأرخص سعرا في السوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري وتبدأ أسعارها الرسمية من 590 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصري:

بي واي دي F3

تباع بي واي دي F3 موديل 2025 السيدان العائلية المجمعة محليًا، بسعر رسمي يبدأ من 590 ألف جنيه للفئة المزودة بناقل حركة يدوي، والفئة الأوتوماتيك الثانية الأعلى تجهيزًا 670 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

شيري أريزو 5

تتوفر أريزو 5 الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 655.000 جنيه، والفئة الثانية بـ700.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا بـ725.000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

بروتون ساجا

تتوفر السيارة بروتون ساجا الماليزية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات مزودة بناقل حركة أوتوماتيك، ويبلغ سعرها الرسمي 660 ألف جنيه.

تعمل بروتون ساجا بمحرك 4 سلندر سعة 1332 سي سي بقوة 95 حصان وعزم 120 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2025 في السوق المصري من 695.400 جنيه للفئة القياسية، و726.500 جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة تباع بسعر رسمي يبلغ 747 ألف جنيه، بينما سعر الفئة الرابعة الأعلى تجهيزًا 761 ألف جنيه.

زودت صني 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

هيونداي أكسنت RB

تباع السيارة هيونداي أكسنت RB موديل 2025 المجمعة محليًا بأسعار رسمية تبدأ من 755.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 785.000 جنيه، والفئة الثالثة 825.000 جنيه، والفئة الرابعة 845.000 جنيه، والفئة الخامسة 880.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB المجمعة محليًا على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.