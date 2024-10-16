ارتفاع بعض أسعار زيوت أبيسكو للسيارات في أكتوبر.. قائمة رسمية

كتب - محمد جمال:

كشفت الشركة المصرية للخدمات البترولية أبيسكو "APSCO" عن أحدث قائمة أسعار لزيوت المحركات المقدمة للسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

وتقدم أبيسكو لعملائها في مصر زيوت لمحركات البنزين والديزل وزيوت تروس وزيوت هيدروليك، بالإضافة إلى شحومات ومنتجات أخرى.

وشهدت أسعار زيوت أبيسكو لمحركات البنزين ثباتًا بالأسعار خلال الشهر الجاري، فيما ضربت الزيادات أسعار بعض المنتجات المخصصة لمحركات الديزل وذلك مقارنة بالقائمة السعرية السابقة.

وتراوحت معدلات الزيادة في أكتوبر بين 22 جنيه وحتى 370 جنيه، فقد ارتفع سعر زيت أبسكو 50CD عبوة 20 لتر من 1790 إلى 2040 جنيه، وأبسكو ماكس باور CH4 20W50 عبوة 20 لتر وصل إلى 2.620 جنيه بعد أن كان سعره في سبتمبر 2.250 جنيه.

ونستعرض من خلال القائمة التالية أسعار زيوت أبيسكو في شهر أكتوبر الجاري وقائمة شهر سبتمبر الماضي:

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