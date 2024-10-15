يمكن شحنه بالمنزل.. أسعار ومواصفات سكوتر جلايد المصري الجديد

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القاهرة - (مصراوي):

شهدت فعاليات النسخة الأولى من قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية، والتي أقيمت في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر 2024 عرض أحدث منتجات شركة "Glide Smart Mobility" الصينية.

وكان من بين المنتجات المعروضة بجناح الشركة الصينية في قمة مصر لوسائل النقل الكهربائية، سكوتر "جلايد 2" الكهربائي المصنع في مصر بمكونات محلية تتجاوز نسبتها 50 بالمئة.

يعتمد جلايد 2 على محرك بقوة 1800 وات، بسرعة قصوى تصل إلى 45 كيلومترا في الساعة، ويمكن ببطارية المشحونة بنسبة 100% أن قطع 60 كيلومترا قبل الحاجة لإعادة الشحن.

يتحمل سكوتر جلايد 2 أوزان حتى 200 كيلوجرام ، ويتم شحن البطارية بالكامل في 4 ساعات فقط، كما أن البطارية وهي "ليثيوم أيون" قابلة للإزالة ويمكن شحنها بالمنزل.

يبلغ طول سكوتر جلايد 2 الإجمالي الذي يحمل راكبين 1.780 ملم، وعرضه720 ملم، وارتفاعه 1.100 ملم، وقاعدة العجلات 1.320 ملم، والوزن الإجمالي 150 كجم.

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