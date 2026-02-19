تخفيضات تصل إلى 150 ألف جنيه على طرازات أرك فوكس في مصر

واصلت شركة الفطيم مصر للتجارة والمناطق الحرة ببورسعيد، تخفيض أسعار السيارة أكورد EXL سيدان العائلية الجديدة أمام المستفيدين من مبادرة المصريين المغتربين بالخارج.

وأعلن وكيل العلامة اليابانية في مصر، عن تخفيض بقيمة 1000 دولار (47.500 جنيه مصري) تقريبًا، بحسب سعر الصرف.

ويعد التخفيض المعلن مؤخرًا هو الثالث في أقل من عام، إذ أعلن الوكيل في يونيو الماضي عن تخفيض أسعار أكورد من 37.500 دولار إلى 34.000، وفي أكتوبر أقر تخفيضًا جديدًا لتنزل السيارة من 34.000 دولار إلى 31.995 دولار.

وتقدم الفطيم السيارة هوندا أكورد الجديدة بتأمين شامل لمدة سنه على السياره وصيانه مجانيه حتى 20000 كم، وضمان الوكيل المحلي لمدة خمس سنوات او 125.000 كيلومتر أيهما أقرب.

وتقدم هوندا اليابانية سيارتها أكورد EXL سيدان خماسية الأبواب بمحرك 1.5 لتر تيربو، أو محرك 2.0 لتر تيربو وناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

تمتلك أكورد EXL مقصورة بمقاعد جلدية مع ذاكرة لحفظ وضعية مقعد السائق، وتدفئة وتبريد للمقاعد الأمامية.

أما وسائل الأمان بالسيارة أبرزها نظام تثبيت السرعة التكيفي، نظام المساعدة على البقاء في المسار، والتحذير من الاصطدام الأمامي، و فرامل تخفيف قوة الحوادث، نظام تثبيت السرعة التكيفي.

كما يتوفر بالسيارة نظام لمراقبة انتباه السائق وكاميرا خلفية وحساسات أمامية وخلفية؛ فضلًا عن نظام صوتي متطور مع عدد مكبرات صوت مختلف حسب الموديل ما بيت 8 مكبرات صوت أو نظام Bose CenterPoint 12.

كان قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار، أعلن في يونيو 2025 عن تعديل وتيسير بعض الاشتراطات المنظمة لعمليات استيراد السيارات للاستعمال الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين في مصر.

وقال قطاع الاتفاقيات في خطاب موجه إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وافق على تطبيق التيسير الوارد بالبند (3) من القرار الوزاري رقم 319 لسنة 2024.

وينص القرار على السماح للأجانب المقيمين في مصر ولديهم إقامات سارية باستيراد سيارات تم سداد قيمتها أسوة بالدبلوماسيين المصريين العاملين المقيمين بالخارج.

كما نص القرار على عدم اشتراط تقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة بالخارج للسماح بالإفراج عنها داخل الموانئ المصرية.

أما المرافقين لذويهم والطلاب الذين يدرسون بالخارج ممن تتوافر لديهم إقامة وبلغ 16 عامًا، فيسري عليهم ما يسري على التيسير الوارد بالبند رقم (3) من القرار.

وقررت الوزارة أيضًا الاستعاضة عن تقديم نموذج رقم (4) بتقديم ما يفيد تحويل قيمة السيارة "سويفت التحويل البنكي" لحين انتهاء البنوك وشركة MTS من تعديل المنظومة بما يسمح لهم بربط النموذج لحالات الاستعمال الشخصي.

كانت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، قررت في ديسمبر 2024، ضوابط جديدة بشأن الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، أبرزها عدم السماح باستيراد أكثر من سيارة للشخص خلال فترة 5 سنوات، وتقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها.

وشددت الوزارة على سداد المستورد قيمة السيارة بأي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة من خلال البنوك العاملة في مصر، و"استيفاء نموذج رقم (4)، فيما عدا سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين المقيمين بالخارج التي تم سداد قيمتها من الخارج.

ولفتت الوزارة أن القرار لا يسري على السيارات التي تم شحنها أو وصولها للموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار، وما تم فتح اعتماداته المستندية قبل تاريخه، والسيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.