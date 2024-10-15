ما الوقت المناسب لاستبدال جلد مساحات السيارة.. والفرق بين أنواعها الثلاثة؟

برلين - (د ب أ):

على الرغم من أن أنصال مساحات الزجاج تعتبر من العناصر الرئيسية لضمان الرؤية الواضحة في ظل جميع ظروف الطقس، وهو ما يساهم في تعزيز جوانب السلامة أثناء القيادة، إلا أن الكثيرين لا يقدرون أهميتها ولا يعرفون متى ينبغي تغييرها.

وأوضح موقع السيارات “tuningblog.eu” أن عملية اختيار أنصال مساحات الزجاج المناسبة تبدأ من فهم وإدراك الفروق بين الأنواع المختلفة؛ حيث تتوافر في الأسواق مساحات الزجاج العادية والمساحات ذات الشريط المسطح والمساحات الهجين، ويمتاز كل نوع من مساحات الزجاج بمزاياه المحددة حسب الظروف المناخية السائدة في المنطقة وحسب موديل السيارة.

وتعتبر مساحات الزجاج العادية بمثابة الخيار الأكثر شيوعا وانتشارا والأقل تكلفة، بينما تمتاز المساحات ذات الشريط المسطح بتصميمها وفعاليتها، وتجمع المساحات الهجين بين أفضل الصفات في النوعين، ولكنها تتوافر بتكلفة مرتفعة كثيرا.

آثار تلطيخ

وبخصوص موعد تغيير أنصال مساحات الزجاج فإنه يمكن الاستدلال عليه من خلال ظهور آثار تلطيخ أو ضجيج أثناء عملية مسح الزجاج الأمامي للسيارة.

وعادة ما ينصح خبراء السيارات بتغيير أنصال مساحات الزجاج مرة واحدة في العام، ولكن من الأفضل أن يتم تغييرها مع فصول السنة.

الصيانة المنتظمة

وتساعد عمليات الفحص المنتظمة في التعرف على أنصال مساحات الزجاج التالفة في الوقت المناسب، علاوة على أن إجراء الصيانة المنتظمة يساعد في إطالة العمر الافتراضي لأنصال مساحات الزجاج؛ حيث يجب تنظيف أنصال المساحات من الاتساخات والترسيبات، والتي قد تقلل من فعالية تنظيف أنصال المساحات. وخلال فصل الشتاء يجب إزالة الثلوج والجليد لتجنب حدوث تلفيات بأنصال مساحات الزجاج.

وعادة ما يتم تغيير أنصال مساحات الزجاج الأمامي بخطوات بسيطة ودون الحاجة إلى أدوات خاصة؛ نظرا لاعتماد معظم السيارات على نظام تثبيت قياسي يتيح تغيير أنصال مساحات الزجاج بطريقة سهلة وسريعة، ولكن من المهم التحقق مما إذا كانت هناك متطلبات خاصة للسيارة قبل شراء أنصال مساحات الزجاج الجديدة.

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