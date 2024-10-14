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بعد زيادة أسعارها.. تعرف على أرخص سيارة 8 راكب في مصر

06:29 م الإثنين 14 أكتوبر 2024
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    2 شيفرولية موف 8 راكب
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    شيفرولية موف 8 راكب
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القاهرة - (مصراوي):

أقرت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، زيادة بأسعار السيارة شيفرولية N300 موديل 2025 خلال شهر أكتوبر الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي فقد ارتفعت أسعار الفئة المتاحة حاليًا من لدى الوكيل المحلي وفقًا للمعلن من الوكيل المحلي فإن شيفرولية N300 والتي يتم تسويقها أيضًا باسم "MOVE" بقيمة 33.000 جنيه لتباع مقابل 546.500 جنيه.

تعتمد شيفرولية N300 محلية الصنع والتي تصنف كأرخص سيارة ركوب بمصر وتتسع مقصورتها الداخلية لثمانية ركاب، على محرك 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصان، عزم أقصى 108 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة يدوي من 5 نقلات.

يبلغ طول سيارة شيفرولية 4.005 مم، و1.620 مم للعرض، أما الارتفاع 1.900 مم، قاعدة عجلات بطول 2700 مم، تقدم بعجلات قياس 14 بوصة، مساحة تخزين خلفية تصل لـ1225 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

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أسعار السيارات سيارات شيفرولية شيفرولية N300
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