أعلنت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لمجموعة BMW في مصر، عن خروج الدفعة الأولى من الجيل الرابع الجديد كليًا من BMW X3 الرياضية متعددة الاستخدامات من خطوط الإنتاج بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر.

يتميز التصميم الخارجي للسيارة بالخطوط العصرية والوظائف الديناميكية، حيث يهيمن على المقدمة للمرة الأولى شبك التهوية الأمامي المضيء BMW Kidney Iconic Glow، وتدمج الواجهة مصابيح Adaptive LED مع خاصية الإنارة عند المنعطفات وفتحات تهوية ذكية تتحكم في تدفق الهواء لتعزيز الانسيابية وتبريد المحرك عند الحاجة.

محركات BMW X3 الجديدة كليًا

تتوفر BMW X3 الجديدة في السوق المحلي بخيارين من محركات TwinPower Turbo، الأولى X3 20 xLine بمحرك رباعي الأسطوانات توربو مزدوج مع نظام Mild-Hybrid سعة 1.6 لتر، يولد 190 حصانًا و310 نيوتن-متر من عزم الدوران، ويمكنه التسارع من صفر إلى 100 كم/س في 8.4 ثانية والوصول إلى سرعة قصوى 218 كم/س، مع ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات Steptronic مع بدالات خلف عجلة القيادة.

أما الطراز الأعلى أداءً X3 30 xDrive فيأتي بمحرك 2 لتر رباعي الأسطوانات توربو مزدوج مع نظام Mild-Hybrid، بقدرة 258 حصان وعزم دوران 400 نيوتن-متر، ويصل من صفر إلى 100 كم/س في 6.3 ثانية بسرعة قصوى 240 كم/س، ويرتبط بنفس ناقل الحركة 8 سرعات، بالإضافة إلى نظام دفع رباعي xDrive مع تحكم ديناميكي بالثبات ونظام تعليق Adaptive Suspension.

تصميم BMW X3 الجديدة

وتتوفر السيارة بفئتين للتصميم، xLine التي تتميز بلمسات كروم على النوافذ والشبك الأمامي وحليات الصادم الخلفي، وM Sport Pro التي تضيف حليات سوداء لامعة على الصادمين والشبك الأمامي، إلى جانب مصابيح M Lights Shadowline ونظام كبح رياضي للفئة M.

التجهيزات الداخلية في BMW X3 الجديدة

أما المقصورة الداخلية فتضم شاشة BMW Curved Display التي تضم عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة وشاشة تحكم وخرائط قياس 14.9 بوصة تعمل بنظام التشغيل BMW OS 9.0، إلى جانب شريط تحكم Interaction Bar، نظام إضاءة داخلية Ambient Lighting، ونظام صوت Harman Kardon مكون من 15 سماعة بقدرة 750 واط.

أسعار وضمان BMW X3 الجديدة

تقدم الفئة القياسية من X3 20 xLine 4,100,000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا X3 30 xDrive 4,990,000 جنيه.

وتوفر مجموعة جلوبال أوتو صيانة مجانية للسيارة لمدة 3 سنوات أو 60,000 كم أيهما أقرب، بالإضافة إلى ضمان ممتد حتى 5 سنوات أو 200,000 كم.

