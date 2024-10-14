بعد قرار الحكومة الأخير| 5 سيارات يمكن لذوي الهمم استيرادها؟

3 سيارات جديدة في مواجهة فيات تيبو "مانيوال" بعد عودتها إلى مصر

كتب - محمد جمال:

أعلن مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، تفاصيل مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 2733 لسنة 2028، والمرتبط بحوكمة منظومة استيراد السيارات سابقة التجهيز لذوي الهمم.

وبحسب بيان، فقد شملت التعديلات استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية وتحديد جملة من الاشتراطات التي يجب أن تتوافر في المعاق المتقدم للحصول على سيارة معفاة من الضريبة الجمركية والقيمة المضافة.

وكان على رأس هذه الاشتراطات ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، وألا تكون السيارة التي تقدم صاحب الإعاقة لاستيرادها مزودة بنظام دفع تربو.

ومن خلال البحث بسوق السيارات المصري وجد أن الخيارات المتاحة والمتوافر بها الاشتراطات السابقة يتوافر على ست طرازات منتشرة في سوق السيارات المصري ويمكن لذوي الهمم استيرادها لمصر من الخارج.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

سوزوكي ديزاير

سوزوكي ديزاير مزودة بمحرك سعة 1200 سي سي بقوة 81 حصان، مع عزم 113 نيوتن متر عند 4200 لفة بالدقيقة، يتصل محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي من 5 نقلات.

تتوفر سوزوكي ديزاير في السوق المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 670 ألف جنيه.

ميتسوبيشي أتراج

تتوفر السيارة ميتسوبيشي أتراج السيدان العائلية بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 76 حصان، عزم أقصى 100 نيوتن. متر عند 4000 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي.

وتقدم سيارة سوزوكي اليابانية موديل 2024 بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 765.000 جنيه.

سوزوكي سويفت

تعمل سويفت عبر محرك 4 سلندر سعة 1200 سي سي بقوة 82 حصان وعزم 113 نيوتن.متر مع ناقل حركة 5 سرعات AGS.

تضمنت تجهيزات الأمان القياسية بسويفت وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي وأنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات بينما تزيد ميراج بوجود كاميرا خلفية ودعم للتوازن أثناء صعود المرتفعات HSA ومراقبة ضغط الإطارات TPMS، وتأتي فئات سوزوكي سويفت الأعلى بحساسات ركن خلفية مع كاميرا.

كان آخر تسعير رسمي لسوزوكي سويفت يبدأ من 704.900 جنيه للفئة الأولى، و724.900 جنيه للفئة الثانية، و 744.900 جنيه للفئة الثالثة، و764.900 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ميتسوبيشي ميراج

تعد سوزوكي ميراج هاتشباك الصغيرة واحدة من السيارات المدعومة بمحرك سعة 1200 سي سي وتبلغ قوته 78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.

تتاح سيارة سوزوكي الصغيرة موديل 2024 بفئة تجهيزات واحدة سعرها الرسمي 780.000 جنيه.

سوزوكي إسبريسو

سوزوكي إسبريسو هاتشباك تعد أرخص سيارة جديدة في السوق المصري خلال عام 2024 الجاري، وتقدم حاليًا بفئة واحدة من التجهيزات بمحرك صغير سعة 1000 سي سي بقوة 67 حصان، عند 5000 لفة في الدقيقة، وعزم 90 نيوتن.متر، عند 3500 لفة في الدقيقة، تنفس طبيعي، وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

تباع سوزوكي إسبريسو موديل 2024 بسعر رسمي 550.000 جنيه.

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