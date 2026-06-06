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بإطلالتين مختلفتين.. ميرنا جميل تخطف الأنظار بفستان قصير

كتب : معتز عباس

06:09 م 06/06/2026
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    ميرنا جميل بقصة شعر قصيرة
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    ميرنا جميل بفستان قصير

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خطفت الفنانة الشابة ميرنا جميل أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من كواليس جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

تفاصيل فساتين ميرنا جميل

ونشرت ميرنا صورًا وفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالات أنيقة وجريئة.

وظهرت ميرنا في الصورة الأولى مرتدية فستان قصير باللون الأصفر الفاتح، أما في الصورة الثانية، فظهرت ميرنا بإطلالة مختلفة مرتدية فستانًا أزرق أنيقًا، خلال استعدادها للتصوير أثناء وضع المكياج.

نالت الصور إعجاب المتابعين بشكل كبير، وجاءت كالتالي: "قمر يا نيمو"، "الجمال في صورة"، "ملكة البنات"، "الله عليكي يا كوين"، "قمر الفن".

أحداث فيلم الكراش

تشارك ميرنا جميل في أحدث الأعمال السينمائية فيلم "الكرش"، بطولة كل من أحمد داود، شيرين رضا، مريم الجندي، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.

تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين سيدة أعمال ثرية ومحاسب بسيط، بعد لقاء صدفة يتحول إلى سلسلة من المواقف الطريفة، حيث يركز العمل على الفوارق الاجتماعية والنفسية بين الشخصيتين، متسائلًا عما إذا كان الحب قادرًا على تجاوز كل هذه الفوارق.

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ميرنا جميل جلسة تصوير نجوم الفن انستجرام الفنانين

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