شهد حفل زفاف "مايا"، ابنة شقيق الفنان عماد زيادة، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، حضورا لافتا لنجوم الفن والمجتمع، إذ خطفت عدسات الكاميرات 3 لقطات بارزة ومثيرة تصدرت حديث منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أبطالها: عمرو دياب، ومحمد فؤاد، ومي عمر، ومحمد سامي، وعصام السقا.

نستعرض لكم أبرز اللقطات في حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة:

مي عمر وزوجها محمد سامي

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار وعدسات الكاميرا إليها، عقب ظهورها جالسة على "رجل" زوجها المخرج محمد سامي خلال تواجدهما على ترابيزة في حفل الزفاف، وتجلس بجانبهما يسرا وشيماء سيف.

غناء عمرو دياب ومحمد فؤاد "الحب الحقيقي"

حرص الهضبة عمرو دياب، على مشاركة صديقه النجم محمد فؤاد غناء أغنية "الحب الحقيقي" بحفل الزفاف وسط تصفيق من الحضور الذي ردد معهم غنائها، وفي نهاية الأغنية قام الهضبة باحتضان فؤاد.

ظهور زوجة عصام السقا

حضر الفنان عصام السقا، حفل زفاف مايا ابنة شقيق الفنان عماد زيادة، مصطحبا معه زوجته التي تظهر لأول مرة في مناسبة إجتماعية، وخطفت الأنظار إليها بارتدائها الحجاب.

يذكر أن، حفل زفاف ابنة شقيق عماد زيادة شهد حضور عدد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال والفنانين بينهم المنتج تامر مرسي، عمرو دياب، يسرا، نادية الجندي، باسم سمرة، جومانا مراد، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، المنتج كامل أبو علي، إدوارد، السيناريست يوسف معاطي، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، راغب علامة، جومانا مراد، أحمد زاهر، محمد هنيدي، بوسي، إدوارد، ياسر جلال، الإعلامية هالة سرحان.

اقرأ أيضا:

بينهم حورية فرغلي.. نجوم عانوا من تجاهل الوسط الفني - صور

"`ذبحة صدرية".. طبيب الفنان سامح صفوت يكشف تطورات حالته الصحية