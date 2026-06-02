"إس آند بي داو جونز" تدرس خفض تصنيف بورصة مصر إلى فئة الأسواق المبتدئة

تدرس شركة "إس آند بي داو جونز للمؤشرات" (S&P DJI) إعادة تصنيف البورصة المصرية من فئة الأسواق الناشئة إلى فئة الأسواق المبتدئة، في خطوة تعكس استمرار التحديات التي تواجه السوق المصرية رغم بعض التحسنات الأخيرة، حسب تقرير صادر عن قسم المؤشرات في شركة "إس آند بي غلوبال".



ارتفاع مؤشر "EGX30" الرئيسي لأكثر من 25%



ويأتي هذا المقترح رغم الأداء المتين للبورصة المصرية هذا العام، وارتفاع مؤشر "EGX30" الرئيسي لأكثر من 25% منذ بداية العام رغم تداعيات حرب إيران.



وتعد فئة الأسواق المبتدئة الأدنى ضمن تصنيفات الشركة الثلاثة للأسواق العالمية، حيث تأتي الأسواق المتقدمة في المرتبة الأعلى، تليها الأسواق الناشئة، ثم الأسواق المبتدئة.



تحديات تعوق البقاء ضمن الأسواق الناشئة



وأشارت الشركة إلى أن التحسنات التي شهدها السوق المصري لم تكن كافية لتلبية معايير البقاء ضمن الأسواق الناشئة، في ظل استمرار مشكلات تتعلق بهيكل السوق، وسهولة دخول وخروج المستثمرين الأجانب، إلى جانب حالة عدم الاستقرار الاقتصادي.



القرار النهائي خلال مراجعة 2025



ومن المنتظر أن تعلن "إس آند بي داو جونز" قرارها النهائي بشأن تصنيف مصر ضمن مراجعة تصنيف الدول لعام 2025.



وفي حال إقرار خفض التصنيف، من المتوقع أن يبلغ الوزن النسبي لمصر داخل مؤشر "إس آند بي داو جونز" للأسواق المبتدئة نحو 3.43%، ما قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات المرتبطة بالمؤشرات العالمية.