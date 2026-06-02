كشف الفنان إيهاب فهمي عن موعد ومكان جنازة الفنانة سهام جلال التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو إثر تعرضها لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية، إلا أن تم الإعلان عن وفاتها منذ ساعات.

وكتب الفنان إيهاب فهمي عبر صفحته على "فيسبوك": "صلاة الجنازة على سهام جلال، في مسجد حسن الشربتلى، عقب صلاة الظهر وانا لله وانا اليه راجعون".

سهام جلال تعلن خضوعها لعملية جراحية

وأعلنت الفنانة سهام جلال أمس الاثنين عن تعرضها لوعكة صحية، مما أسفر عن خضوعها لعملية جراحية، ثم انتقلت بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال مراحل العلاج.

وكتبت سهام جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات "تيك توك": "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا انت سبحانك أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي أسألكم الدعاء".

آخر مشاركات سهام جلال الفنية

كانت آخر مشاركات الفنانة الراحلة سهام جلال ظهورها كضيفة شرف بأحداث مسلسل "عوالم خفية" بطولة الزعيم عادل إمام وعرض عام 2018.

تدور أحداث المسلسل حول هلال كامل صحفي تقوده الصدفة إلى العثور على مذكرات ممثلة قُتلت منذ سنوات، وقُيّد الحادث على أنه حادث انتحار، وبمطالعته لتفاصيل مُذكراتها، تأكد من أنها قُتلت بيد مافيا الفساد، خوفًا من إفشاء أسرارهم من خلال مُذكراتها التي قررت كتابتها في أيامها الأخيرة، بعدما ابتعدت عنها الأضواء والشهرة. ومن خلال متابعته لتفاصيل السطور والحروف والرموز المكتوبة، قرر هلال الاستعانة بفريق عمل، خاصة بعدما تشعّبت قضايا الفساد، وتنوعت الجرائم، وكثرت الأسماء، وأغلبها لشخصيات ذات نفوذ كبير، ما يعرضه هو شخصيًا للخطر.

