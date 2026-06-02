وفاة الفنانة سهام جلال بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

كتب- محمد فتحي:

03:53 ص 02/06/2026 تعديل في 11:33 ص
    سهام جلال
توفيت الفنانة سهام جلال، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك عقب مرورها بوعكة صحية شديدة.

نقل سهام جلال للمستشفى

ونقلت الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة، بعد مرورها بوعكة صحية شديدة أدت إلى خضوعها لعملية جراحية، قبل أن يتم إعلان وفاتها قبل قليل.

وأمس الاثنين، أعلنت الفنانة سهام جلال، تعرضها لوعكة صحية، مما نتج عنها خضوعها لعملية جراحية، ثم انتقلت بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال مراحل العلاج.

تعليق سهام جلال

كتبت سهام جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات "تيك توك": "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا انت سبحانك أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي أسألكم الدعاء".

