نعت نقابة المهن التمثيلية، اليوم الثلاثاء، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة سهام جلال.

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، في بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، بخالص التعازي إلى أسرة الفنانة الراحلة ومحبيها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الفنانة سهام جلال، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية أدت إلى نقلها إلى إحدى المستشفيات لإجراء عملية جراحية، ووضعها بالعناية المركزة قبل أن يتم إعلان خبر وفاتها فجر اليوم.

يذكر أنه أمس الاثنين، أعلنت الفنانة سهام جلال، تعرضها لوعكة صحية، مما نتج عنها خضوعها لعملية جراحية، ثم انتقلت بعدها إلى العناية المركزة لاستكمال مراحل العلاج.

كتبت سهام جلال عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيديوهات "تيك توك": "اللهم أنزل شفائك لمن مسه الضر، اللهم اشفي وعافي كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك أنا داخلة اعمل عملية دلوقتي أسألكم الدعاء".