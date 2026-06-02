دخل مسلسل "ورد على فل وياسمين" قوائم التريند بموقع "إكس"، عقب عرض أول 3 حلقات فقط من العمل عبر منصة "شاهد" يوم السبت الماضي.

كما دخل مسلسل "ورد على فل وياسمين" قائمة التريند، بالتزامن مع تصدره قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على منصة "شاهد"، وتربعه على المركز الأول.

تدور أحداث مسلسل "ورد على فل وياسمين" في 15 حلقة، ويعرض في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل عبر منصة "شاهد".

ويضم العمل مجموعة من النجوم، وهم: صبا مبارك، وليد فواز، أحمد عبدالوهاب، فدوى عابد، ميمي جمال، سلوى محمد علي، إسماعيل فرغلي، وياسر عزت.

والمسلسل من تأليف عمرو سمير عاطف ووائل حمدي، ومن إخراج محمود عبدالتواب.

تعليق صبا مبارك

وقالت الفنانة صبا مبارك إن المسلسل يناقش نموذجًا إنسانيًا مهمًا، حيث يجسد شخصية أمهات منفصلات أو مطلقات يحاولن إعادة بناء حياتهن من جديد، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة للغاية لتقديم هذا الدور منذ عامين، رغم تأجيل المشروع أكثر من مرة، مؤكدة إصرارها على خروجه للنور



